تخبط غير مقبول.. شوبير: المصري اصطحب لاعبين مصابين بكورونا في مواجهة الأهلي

أبدى الإعلامى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق ، استياءه من مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، بسبب حالة التخبط التي يعيشها فى الآونة الأخيرة.
وقال شوبير فى تصريحات إذاعية له: "حقيقى مش فاهم إدارة المصرى عايزة إيه، رفضوا تحليل الدم وقالوا عايزين مسحة وبعدين رجعوا غيروا كلامهم".
وأضاف :" اللى مستحيل يتقبل هو اصطحابهم الثنائى محمود وادى وأحمد مسعود لملعب مباراة الأهلى رغم وجود نتيجة تحليل تؤكد إصابتهم بفيروس كورونا ".
وأضاف :" اللى مستحيل يتقبل هو اصطحابهم الثنائى محمود وادى وأحمد مسعود لملعب مباراة الأهلى رغم وجود نتيجة تحليل تؤكد إصابتهم بفيروس كورونا ".
وتابع : "ده غلط ولن يقبل ، وهذا يسمى تخبط ومستحيل يعدى، والتخبط واضح أنه فى النادى كله وشوفنا خلاف عبد الظاهر السقا وطارق العشرى والمحافظ عمل جلسة مهمة معاهم امبارح أتمنى أن تؤتى ثمارها لاسيما أن الخلافات بدأت تدب بين الجميع وأصبح التغيير قادما بقوة ".