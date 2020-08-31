تخبط غير مقبول.. شوبير: المصري اصطحب لاعبين مصابين بكورونا في مواجهة الأهلي

أبدى الإعلامى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق ، استياءه من مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، بسبب حالة التخبط التي يعيشها فى الآونة الأخيرة.





وقال شوبير فى تصريحات إذاعية له: "حقيقى مش فاهم إدارة المصرى عايزة إيه، رفضوا تحليل الدم وقالوا عايزين مسحة وبعدين رجعوا غيروا كلامهم".



وأضاف :" اللى مستحيل يتقبل هو اصطحابهم الثنائى محمود وادى وأحمد مسعود لملعب مباراة الأهلى رغم وجود نتيجة تحليل تؤكد إصابتهم بفيروس كورونا ".



