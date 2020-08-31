شاهد| خالد النبوي يشارك جمهوره أثناء الاستمتاع بالعطلة الصيفية

شارك الفنان خالد النبوي ، جمهوره ومتابعيه صورة جديد أثناء قضاء عطلته الصيفية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر النجم خالد النبوي بإطلالة جذابة على البحر مستمتعا بالأجواء الصيفية.





وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:

الجنرال، عظمة على عظمة، الاسطورة الحقيقية





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ويستعد خالد النبوى حاليا للقيام بتصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "قمر 14" بعد انتهاء المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير.





فيلم قمر "14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جامايكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.