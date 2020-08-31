ماذا تأكل عندما يكون ضغط الدم منخفضا؟

يعاني الكثيرون من انخفاض معدل ضغط الدم بشكل متكرر ومستمر مما يفقدهم القدرة على التركيز والاستيعاب وعدم وجود القوة الكافية للقيام بأبسط المهام بل قد يتعرض المصاب للإغماء أو هبوط الدورة الدموية المؤدي للوفاة.









وللوقاية من كل هذه المخاطر نقدم إليك ما يجب تناوله للمساعدة في رفع ضغط الدم المنخفض وفقا لما عرضه موقع "manhattancardiology".









شرب الكثير من السوائل

عندما تصاب بالجفاف ، ينخفض حجم الدم مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. يوصي معظم الأطباء بشرب ما لا يقل عن لترين "ثمانية أكواب تقريبًا" من الماء كل يوم. يجب أن يكون استهلاكك للمياه أعلى في الطقس الحار أو أثناء ممارسة الرياضة.









تناول الأطعمة المالحة

يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح أن ترفع ضغط الدم. تشمل المصادر الجيدة للملح الزيتون والجبن القريش والحساء المعلب أو التونة. يمكنك أيضًا إضافة ملح الطعام أو ملح البحر إلى وجباتك ، حسب تفضيلاتك.









اشرب الكافيين

تساعد القهوة في رفع ضغط الدم المنخفض.. تتسبب المشروبات مثل القهوة والشاي المحتوي على الكافيين في زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع مؤقت في ضغط الدم. عادة ما يكون هذا التأثير قصير المدى ، ولا يؤثر تناول الكافيين على ضغط الدم لدى الجميع بنفس الطريقة. إذا كنت تشرب القهوة بانتظام ، يمكنك أيضًا تطوير درجة تحمل أعلى لتأثيراتها على نظام الأوعية الدموية.









زد من تناول فيتامين ب 12

يلعب فيتامين ب 12 دورًا مهمًا في مساعدة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة. يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين المهم إلى الإصابة بفقر الدم الذي يخفض ضغط الدم ويمكن أن يؤدي إلى نزيف مفرط بالإضافة إلى تلف الأعضاء والأعصاب. تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 البيض والدجاج والأسماك مثل السلمون والتونة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.









تناول حمض الفوليك

حمض الفوليك (المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 9) هو فيتامين أساسي آخر موجود في الأطعمة مثل الهليون والبروكلي والكبد والبقوليات مثل العدس والحمص. يمكن أن يكون لنقص حمض الفوليك العديد من نفس أعراض نقص فيتامين ب 12 ، مما يسبب فقر الدم الذي يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.









قلل من الكربوهيدرات

تميل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، وخاصة الكربوهيدرات المصنعة ، إلى الهضم بسرعة كبيرة مقارنة بالأطعمة الأخرى. هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم. أظهرت بعض الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد في التخلص من انخفاض ضغط الدم ، خاصة عند كبار السن.









تقليل حجم الوجبة

عندما تأكل وجبة كبيرة ، فإن جسمك يأخذ الكثير من الطاقة لهضمها ، مما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.









هذه مشكلة خاصة لمن لا يتناولون وجبة الإفطار والصائمين بشكل متقطع - يمكن أن يؤدي تخطي الوجبات في كثير من الأحيان إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقًا للتعويض. حتى إذا كنت لا تقلل الكمية الإجمالية التي تتناولها ، فإن تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم يكون أكثر صحة لعملية الهضم وتدفق الدم.









ابتعد عن الكحول

من بين العديد من الآثار الصحية السلبية هى ان شرب الكحول يجففك مما يخفض ضغط الدم عن طريق تقليل حجم الدم.



