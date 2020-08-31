اللقب يبحث عن صاحبه.. الأهلي يحتفل بفوز مواليد 2000 بكأس مصر على حساب الزمالك| شاهد





وعلقت قائلة "كالعادة اللقب يبحث عن صاحبه دولاب بطولاتنا يستقبل كأس جديد بعدما اقتنص شباب الأهلي 2000 لقب كأس مصر على حساب الزمالك رحبوا بأبطال مصر".





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وتوج شباب يد الأهلي 2000 ببطولة كأس مصر لكرة اليد بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 30-25 على مدار شوطي اللقاء.

💥شباب يد الأهلي 2000 يتوج ببطولة كأس مصر لكرة اليد بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 30-25 في المباراة التي تسيدها فريقنا على مدار شوطي اللقاء 🦅 💪



🔴|#يلاـياـأهلي pic.twitter.com/ukBiaxfJ6b — Al Ahly Handball (@Ahly_Handball) August 31, 2020

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق كرة اليد صورة للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".