اللقب يبحث عن صاحبه.. الأهلي يحتفل بفوز مواليد 2000 بكأس مصر على حساب الزمالك| شاهد

احتفل النادى الأهلى بفوز فريق كرة اليد مواليد 2000 بكأس مصر.
ونشرت الصفحة الرسمية لفريق كرة اليد صورة للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وعلقت قائلة "كالعادة اللقب يبحث عن صاحبه دولاب بطولاتنا يستقبل كأس جديد بعدما اقتنص شباب الأهلي 2000 لقب كأس مصر على حساب الزمالك رحبوا بأبطال مصر".
اقرأ أيضا:
وتوج شباب يد الأهلي 2000 ببطولة كأس مصر لكرة اليد بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 30-25 على مدار شوطي اللقاء.
💥شباب يد الأهلي 2000 يتوج ببطولة كأس مصر لكرة اليد بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 30-25 في المباراة التي تسيدها فريقنا على مدار شوطي اللقاء 🦅 💪— Al Ahly Handball (@Ahly_Handball) August 31, 2020
🔴|#يلاـياـأهلي pic.twitter.com/ukBiaxfJ6b