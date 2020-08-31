ننشر تشكيل لجان مجلس نقابة المحامين

أعلن مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام رجائي عطية نقيب المحامين، عن تشكيل عدد من اللجان.





أولا:

أ - لجان القبول الجدول العام وتضم كلا من: محمود الداخلي، و محمد الكسار، ومحمد عبد النبي عبد الوهاب، وسيد عبد الغنى، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب، ونبيل صلاح مدير اللجنة.

ب - الابتدائي، وتضم كلا من: محب المكاوي، وعبد الحفيظ الروبي، وأبو بكر الضوه، وعلي الصغير، و ماجد حنا، وصلاح سليمان، وعيسى أبو عيسى، وخالد أبو كراع





ج- الاستئناف وتضم كلا من: أحمد سالم بسيوني، وسعيد عبد الخالق، وعمر هريدي وحسين الجمال، وإسماعيل طه، وفاطمة الزهراء غنيم، وأسامة سالمان

د- النقض وتضم، النقيب رجائي عطية، ومجدي ناجي أحمد سخى، و يحيى التوني، أبو بكر الضوه





ثانيا لجنة العلاج، وتضم: محمد إبراهيم فزاع، ومحمد عبد النبي عبد الوها، و فاطمة الزهراء غنيم، وماجد حنا ولسن، و عبدالحفيظ سليمان الروبي، و مجدي سخى، و يحيى التوني، بالإضافة إلي عمر هريدي، و إسماعيل طه، ومحمد نجيب، ومحمد الكسار، ومحب المكاوي، وصلاح سليمان.





ثالثا: لجنة المعاشات والإعانات، وتضم أحمد سالم بسيوني، ومحمد إبراهي فزاع، ومجدي سخى، وسعيد عبد الخالق، ومحمد عبد العظيم كركاب، وصلاح سليمان، و أبو بكر الضوه.





رابعا: لجنة المشروعات والإسكان، وتضم عبدالحفيظ سليمان الروبي، ومحمد خلف حسين الكسار، وعلي محمد الصغير، ومحمود الداخلي.





خامسا: لجنة الفكر القانوني والمجلة: وتضم النقيب رجائي عطية، و محمد عبد النبي عبد الوهاب، وصلاح سليمان، وعبد المجيد هارون أحمد، و أسامة سالمان، و عمر هريدي

سادسا: لجنة معهد المحاماة، وتضم: حسين عبد الوهاب الجمال، وإسماعيل طه إسماعيل، وفاطمة الزهراء غنيم.





سابعا: لجنة الإدارات القانونية وتضم: هشام لطفي بليح، وعلى محمد الصغير، وأسامة إبراهيم سالمان.





ثامنا: لجنة التأديب وتضم: محمود محمد الداخلي، وعبدالحفيظ سليمان الروبي، وعبد المجيد هارون، ونبيل عبد السلام.





تاسعا: لجنة الدفاع والحريات وتضم: النقيب رجائي عطية، ونبيل حسن عبد السلام، ومحب عبد العزيز المكاوي، ويحيى التوني، وصلاح الدين حسين سليمان، ومجدي سخى، وفاطمة الزهراء غنيم، ومحمود الداخلي.





عاشرا: لجنة الرعاية الاجتماعية وتضم: محمد أحمد نجيب





الحادي عشر لجنة الرحلات والمصايف وتصم: سيف النصر السيد حماد، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد الكسار، وخالد أبو كراع، ومحمد نجيب، وإسماعيل طه، وعيسى أبو عيسى.





الثاني عشر لجنة الشباب تضم محمد عبد النبي عبد الوهاب.





الثالث عشر لجنة المرأة تضم: فاطمة الزهراء غنيم





الرابع عشر لجنة النقابات الفرعية، وتضم نبيل حسن عبد السلام، وعمر جلال هريدي، ومحب عبد العزيز المكاوي، ومحمود محمد الداخلي، و سيف النصر السيد حماد.





الخامس عشر، لجنة التطوير والميكنة وتضم: صلاح الدين حسين سليمان





الساس عشر لجنة الأندية تضم: محب مكاوي، ومحمود الداخلي وعمر هريدي، عبد المجيد هارون، وعبد الحفيظ الروبي



