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وزيرة الصحة تتفقد مستشفى حميات الأقصر.. تشيد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.. وتشكر العاملين بمركز صندوق تحيا مصر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:00 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان
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محمد غالي
وزيرة الصحة:
المركز يقدم الخدمات الطبية للفيروسات بشكل عام 
تكتب رسالة خطية تشكر فيها العاملين بمركز صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مركز صندوق "تحيا مصر" لأمراض الجهاز الهضمي والكبد المتواجد بداخل مستشفى الحميات بالأقصر، للاطمئنان على سير العمل لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، في إطار متابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكان ذلك استكمالًا لجولتها التفقدية لليوم الثاني على التوالي، والتي بدأت أمس الأحد، لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت الأقسام المختلفة بالمركز، مؤكدة أنه مُجهز بالكامل على أعلى مستوى، ويعد مركزًا للفيروسات بشكل عام بعدما كان يقدم الخدمات الطبية  لمرضى "فيروس "سي" و "بي" فقط.

وأضاف "مجاهد" أن مركز صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، يُعد المركز الأول الذي تم إنشاؤه بإقليم جنوب الصعيد ويخدم جميع محافظات الإقليم بالكامل، ويضم عيادات متكاملة تقدم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف التخصصات، وعيادة أمراض صدرية، كما يضم معملًا متطورًا يحتوي على أجهزة   "pcr"لإجراء الفحوصات الخاصة بالفيروسات بسعة 1500 تحليل في اليوم، بالإضافة إلى مشاركته في المبادرات الصحية تحت شعار "100 مليون صحة".

وقال إن الوزيرة حرصت خلال جولتها على الاطمئنان على الخدمات الطبية التي يقدمها المركز لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-  19)، حيث تم استغلاله في زيادة القدرة التشغيلية لمستشفى الحميات، وفقًا لخطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على تخصيص مسارات آمنة داخل المركز لمنع التزاحم والاختلاط بين المرضى المصابين بالفيروس والمرضى غير المصابين بالفيروس، حرصّا على تقديم الخدمة الطبية بالكامل لجميع المرضى المترددين على المركز.

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى بمركز صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، موجهة الشكر لجميع العاملين لما يبذلونه من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما وجهت الشكر لصندوق تحيا مصر وجميع القائمين عليه.

وتابع "مجاهد"  أن الوزيرة حرصت على كتابة رسالة شكر خطية بالمركز قائلة: "شرفت بزيارتي  للصرح الطبي المحترم مركز صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والذي كان لي الشرف في الإشراف على تجهيزه عام 2016، واتمنى كل التوفيق للعاملين بهذا الصرح الطبي، وأشكرهم على عطائهم لوطنهم، وأشكر صندوق تحيا مصر للعطاء القيم الدائم لخدمة الوطن".

وفي ذات السياق، اطمأنت الوزيرة على سير العمل بمستشفى الحميات بالأقصر، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفى ضمن خطة الوزارة لتطوير 38 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية.

يذكر أن محافظة الأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.

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