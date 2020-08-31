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فن

عادل علاء: "صابر وراضى" نقلة فى حياتى الفنية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:56 م
عادل علاء
عادل علاء
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أحمد إبراهيم
قال الممثل الصاعد والبلوجر عادل علاء، إنه سعيد بمشاركته ضمن كوكبة من نجوم الفن والمجتمع في فيلم صابر وراضي والذي يشارك في بطولته الفنان أحمد آدم والفنانة سلوى عثمان ورزان مغربي ومحسن محي الدين.

وأشار علاء في تصريحات صحفية، إلى أنه سيجسد دور نجل البواب الذي يقف على فيلا الملياردير راضي، مشيرًا إلى أن هذا العمل يعد نقلة نوعية في حياته الفنية.

وكان المطرب الشعبي محمود الليثي أعلن، استعداده لطرح الأغنية الدعائية لفيلم «صابر وراضي» بالتعاون مع المطرب عبد الباسط حموده وأحمد شيبة، وذلك من خلال نشر صورة جديدة له برفقتهم، على حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وعلق محمود، على الصورة قائلًا: «قريبا الوحوش العمالقة بأمر الله أغنية جديدة فيلم أحمد آدم إنتاج الحاج أحمد السبكي».

فيلم صابر و راضي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد أدم و سلوى عثمان و رزان مغربي و محسن محي الدين، و الفيلم من تأليف محمد نبوي، ومن إخراج أكرم فايد وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي إنساني ويتضمن الكثير من المواقف لمواجهة صعاب الحياة. 
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