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مرأة

مكون من 14 ماسة.. حكاية خاتم خطبة الأميرة ديانا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
اشتهرت الأميرة ديانا منذ خطوبتها ثم تزوجها من الأمير تشارلز ولى العهد علي العرش البريطاني وابن الملكة إليزابيث الثانية، وجرت الخطوبة في فبراير 1981 وشوهدت الأميرة ديانا وقتها وهي ترتدي خاتم ذات حجر ياقوت أزرق غامق مذهل.

ويتميز الخاتم بحجر مركز ضخم، مع 14 ماسة حوله من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، كما يكون الحجر ذاته عيار 21 قيراط.

واشترى الأمير تشارلز الخاتم مقابل 28 ألف جنيه إسترليني، بينما تقدر قيمة القطعة المذهلة بعشرة أضعاف منذ ذلك الحين وتقدر قيمتها حاليًا بحوالي 300000 جنيه إسترليني

كان الخاتم اختيارًا غير معتاد للعروس الملكية، لأنه لم يكن مصنوعًا حسب الطلب، بينما تم صنعه في مجموعة عامة بواسطة Garrad وبالتالي يمكن شراؤها من قبل أي فرد من الجمهور.

ادعى الخبراء في إحدى البرامج التليفزيونية أن الأميرة ديانا اختارت الخاتم عندما تم تقديمه على صينية مع بعض الخيارات الأخرى.

وبعض الأقاويل تزعم أن الأميرة ديانا اختارت هذا الخاتم لسبب بسيط، لأنه كان الأكبر.

تعد قطعة الياقوت هذه الآن واحدة من أشهر الأحجار الكريمة المرتبطة بالعائلة المالكة.

جميع المجوهرات الموجودة في مجموعة الأميرة ديانا الخاصة، بما في ذلك هذا الخاتم، تُركت للأمير وليام والأمير هاري، بعد وفاتها.

اشتهر كل أمير باختيار قطعة لتذكر والدته عندما مرت للاحتفاظ بها واختار هاري خاتم الخطوبة هذا.

وبحسب موقع express عند خطوبة ويليام من كيت ميدلتون، عرض عليه هاري الخاتم ليستخدمه في لفتة لطيفة.

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وارتدت ميجان ماركل عددًا من الأحجار الكريمة الخاصة بالأميرة ديانا، ويتضمن هذا خاتمًا ضخمًا من الأكوامارين والماس ارتدته في حفل زفافها.

وصنعت الأحجار الكريمة من ألماس الأميرة ديانا وجوهرة ألماس ضخمة جديدة من بوتسوانا.

ووفقًا لبحث أجرته شركة تصنيع المجوهرات Buckley London ، فإن 20 % من الجمهور يفضلون خاتم ميجان.

كان ثاني أكثر خواتم المشاهير شهرة هو خاتم جنيفر لوبيز الضخم المصنوع من الزمرد بنسبة 16%.

كان آخر خاتم ملكي في المراكز العشرة الأولى هو الياقوت الوردي للأميرة أوجيني المرصع بالألماس من زوجها الحالي جاك بروكسبانك.
خاتم الأميرة ديانا خاتم الأميرة ديانا
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