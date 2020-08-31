في ذكرى وفاتها .. 9 أكلات مفضلة لـ الأميرة ديانا





وبمناسبة ذكرى وفاة الأميرة ديانا، فيمكننا الحديث عن أكثر الأطعمة التي كانت تفضلها الأميرة ديانا ، فهي كانت من محبي الطعام والأطباق المختلفة، لكنها في السنوات الأخيرة قبل وفاتها حاولت اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة باستمرار للحفاظ على صحتها بشكل أفضل.





رئيس الطهاة السابق دارين ماكجرادي في القصر الملكي، كشف العديد من العادات الغذائية الخاصة بالأميرة ديانا والأطعمة المقربة لقلبها وذلك في لقائه مع مجلة "Hello Magazine" ، ومنها:





1- عصير الجريب فروت صباحًا مع الخبز المحمص





2- أكلة "Egg Suzette" وهي عبارة عن بطاطا مخبوزة مع سبانخ، وعليها بيضة مسلوقة مع القليل من صلصة هولنديز





3- البطاطس المقلية





4- ومن أكلات ديانا المفضلة الفلفل الحلو، المحشو بالكوسة والفطر والأرز وجبن الموزاريلا، وجبنة البارميزان، مع ملعقة من صلصة الطماطم والفلفل المدخن ، وهو الذي يشبه " محشي الفلفل العربي "





5-لحم الضأن المشوي مع البطاطس المهروسة





6- حلوى البودنج وكانت من حلوياتها المفضلة





7- المشروبات الطبيعية الطازجة سواء الفواكه أو الخضروات





8- كانت تفضل تناول الدجاج المسلوق دون وضعه في الفرن





9- حساء الشمندر الأوكراني .

تحل اليوم ذكرى رحيل الأميرة ديانا، التي أسرت قلوب العالم، حتى تم تلقيبها باسم أميرة القلوب، ذلك اللقب الذي رافقها حتى بعد وفاتها، وتمر اليوم 23 سنة على رحيل ديانا أميرة ويلز، التي تزوجت الأمير البريطاني تشارلز وأنجبت منه ابنيها ويليام و هاري ثم انفصلت عنه لتبدأ حياتها الجديدة بعد معاناة سنوات في القصر الملكي.