العشاء الأخير للأميرة ديانا.. أسرار جديدة يكشفها طاهي الملكة إليزابيث.. فيديو

كشف الطاهي الشخصي للملكة إليزابيث الذي أعد العشاء للأميرة ديانا في الليلة التي ماتت فيها، أسرارا عن تناول الطعام في القصر الملكي التي تعلمها خلال مشواره المهني في الطهي الذي استمر على مدار 15 عامًا للعائلة المالكة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال الطاهي دارين ماكجرادي صاحب الـ 58 عاما عن خدمته للملكة صاحبة الـ 94 عاما، خلال تقديم 4 وجبات يوميا لها ومرافقتها خلال زيارتين ملكيتين لأستراليا خلال 11 عاما في الفترة من عام 1982 حتى 1993.





وخدم الطاهي الملكي أيضا الاميرة ديانا لمدة 4 سنوات، بعد انفصالها من الأمير تشارلز في عام 1992 حتى وفاتها المفاجئة في حادث سيارة في باريس في 31 أغسطس 1997.





وأعد ماكجرادي وجبة العشاء الأخيرة التي تناولتها ديانا في اليوم التي تحطمت فيه سيارتها خلال قيادتها في نفق تحت جسر بعد منتصف الليل، ويقول: "كنت معها في باريس، تناولت طعام العشاء من عدادي وكنت في انتظار عودتها، كان يوما مروعا ومرعبا".





ويقول عن الملكة إليزابيث أنها لم تخبره أبدا عن استمتاعها بأيا من وجباته ولكنها عبرت عن استيائها بعد تناولها إحدى الوجبات، وكتبت في مذكراتها لضمان عدم تقديمها مرة أخرى.





ويقول الطاهي الملكي أن الملكة إليزابيث لديها د فتر ملاحظات صغير على مكتبها وكانت تدو نبها كل ملاحظاتها مثل رفضها لأمر ما، وتكتب "لا أريد هذا مرة أخرى" وهكذا.





واسترجع السيد ماكجرادي ذكرياته مع اول مهمة له في خدمة الملكة إليزابيث وكانت تقشير الجزر لخيول الملكة التي تحبها، في منطقتها في بالمورال في المرتفعات الإسكتلندية، كما قام بإعداد الطعام لعشرات الحيوانات، وكان يقدم لهم الأرانب والكبد المطهو مع الكرنب والأرز.





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