AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحلام عن زيارة ماكرون لفيروز.. تقدير للفن والفنانين والوطن العربي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:57 م
احلام
احلام
Advertisements
مصطفى كرم
علقت الفنانة الإماراتية أحلام على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للسيدة اللبنانية فيروز دعما للشعب اللبناني.


وكتبت أحلام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏مُنحت الكبيرة فيروز اليوم وسام جوقه الشرف وهو ارفع وسام فرنسي كيف لا وهي الوسام بحد ذاتها و زيارة الرئيس الفرنسي مكرون للكبيرة  ‎#فيروز دليل على أن ‎#فيروز هي  ‎#كبيره لبنان وآرزته الشامخة للأبد وتقدير ‎#فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي بأسره فلتحيا ‎#لبنان ولتحيا ‎#فيروز ".


ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الزيارة الثانية له للبنان عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت.


وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن ماكرون سيتوجه مباشرة إلى منزل فيروز فور وصوله.



وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن زيارة ماكرون تأتي للاطلاع على مدى تنفيذ الطبقة السياسية لطلبات قد قدمها لهم من أجل دفع البلاد إلى الأمام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظة وصول ماكرون لـ قصر بعبدا لمقابلة الرئيس اللبناني .. فيديو

ماكرون يعتزم لقاء الفنانة فيروز خلال زيارته لـ لبنان

ماكرون يحذر من حرب أهلية في لبنان

فنجان قهوة مع جارة القمر.. فيروز تستقبل ماكرون في منزلها ببيروت

الرئيس ماكرون يصل لبنان ويتوجه مباشرة إلى منزل فيروز..فيديو

ماكرون في بيت فيروز .. واللبنانيون يستقبلونه بالاحتجاجات

ترشيحاتنا

بملابس أوفر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بعد تزايد أعداد مصابي كورونا.. 3 توجيهات جديدة من رئيس الوزراء للمحافظين

ملك تايلاند يفرج عن زوجته الملكة من السجن

بكفالة 2000 جنيه.. إخلاء سبيل المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة مراعاة لحالتها النفسية

بلوزة شيفون أسود .. هنا الزاهد تخطف الأنظار رفقة زوجها أحمد فهمى.. شاهد

فرصة تاريخية.. مجلس الوزراء يوجه رسالة مهمة لأصحاب مخالفات البناء

AdvertisementS

ننشر قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر سبتمبر

لا تمارس العمل القضائي.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة.. فيديو

الحكومة: قطع المياه والكهرباء عن أصحاب هذه العقارات

مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة يعلق على واقعة التعدي على ضابط شرطة

بعد تزايد أعداد مصابي كورونا.. 3 توجيهات جديدة من رئيس الوزراء للمحافظين

بعد تحصيل 5 مليارات جنيه.. 8 حالات لا يمكن التصالح فيها على مخالفات البناء

حبس ابنة نهى العمروسي وأحمد الجنزوري 4 أيام في قضية الفيرمونت

بعد قرار الحكومة .. 4 حالات تستوجب إزالة مخالفات البناء بشكل فوري .. تفاصيل

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بها هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب

هيتجنن وهيموت.. المذيع الإخواني زوبع يتعرض لصدمة بعد القبض على محمود عزت

متحدث الوزراء يحذر: الفترة القادمة ستكون صعبة ومحرجة لـ كورونا

ربع مليون جنيه.. هدية خال لابن شقيقته بعد النجاح في دبلوم الصنايع بمجموع 68% | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه وبرنيطة .. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

بسيط وأنيق.. سعر وماركة فستان كيت ميدلتون خلال ظهورها في مكالمة عبر zoom

بملابس أوفر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة