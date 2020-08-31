يسعى لاحتلال دول.. أحمد موسى: أردوغان سفاح العصر الحقيقي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تاريخ الدولة العثمانية قائم على الأطماع؛ وتصريحات أردوغان بأنهم ليس لديهم أطماع تصريحات كاذبة.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، «النظام التركي نازي واستمعاري ويسعى إلى احتلال الدول وارتكاب المجازر والقتل والإبادة» منوها بأنه في عام 1915 أباد الأتراك مليونا ونصف مليون مواطن من أرمينيا.





وأشار أحمد موسى، إلى أن التوتية التي نشرها أردوغان عبر صفحته أنها أمة غير طامعة في الشعوب كذب.





ووصف أحمد موسى، أردوغان بأنه الشيطان الذي يسعى لاحتلال الدول والسيطرة عليها مرددا «سفاح العصر الحقيقي أردوغان».



