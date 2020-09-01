هل يشترط على الأرملة ارتداء الثياب السوداء حدادا على زوجها؟ أزهري يجيب.. فيديو

قال الدكتور علي عثمان، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن المرأة إذا توفي زوجها يجب عليها شرعا أن تحتد عليه وترتدي ملابس الحداد وتترك الزينة حزنا عليه والأصل أن تعتد في البيت الذي توفي فيه زوجها
وأضاف، عثمان، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أنه إذا خافت المرأة على نفسها في المبيت بالمنزل الذي توفي فيه زوجها وتعسر على الأولاد السكن معها وكانت في حاجة للرعاية، فهذه ضرورة تبيح لها أن تنتقل لمن يرعاها
وأشار إلى أن الأصل في الألوان أنه لا حرج فيها طالما كانت تحافظ على الذوق العام ولا تلتفت او تفتن الرجال، ولا يشترط أن ترتدي اللباس الاسود كما تزعم الكثير من النساء.
حكم أداء الزوجة عمرة عن زوجها المتوفى في فترة العدة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: ما حكم عمل الزوجة عمرة لزوجها وهي في فترة الحداد؟
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إنه لا يصح للزوجة أن تؤدي عمرة بشكل عام لأنها في فترة العدة، موضحًا أن الزوجة في الإسلام عندما يموت زوجها يطلب منها أمران، عدة وحداد، فالعدة أربعة شهور وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا تنتهي عدتها بوضع الحمل، وإن وضعت عقب وفاته بساعتين.
وأشار شلبي إلى أنه في فترة العدة لا تخرج المرأة إلى العمرة إلا إذا كانت قد دفعت أموالًا لحجز هذه العمرة وستخسرها فأجاز ذلك بعض الفقهاء، لكن إذا لم تكن قد حجزت قبل ذلك فلا يجوز لها أن تسعى لطلب العمرة، أما الحداد، فيقول شلبي، فلا علاقة له بخروج المرأة أو غيره فمعنى الحداد هو ترك الزينة، فالمرأة في فترة حدادها لا تتزين ولا تتحل بذهب أو فضة أو حرير، ولا تتزين بصبغ الشعر ونحوه من أمور، فهذا هو معنى الحداد.