هل يشترط على الأرملة ارتداء الثياب السوداء حدادا على زوجها؟ أزهري يجيب.. فيديو

قال الدكتور علي عثمان، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن المرأة إذا توفي زوجها يجب عليها شرعا أن تحتد عليه وترتدي ملابس الحداد وتترك الزينة حزنا عليه والأصل أن تعتد في البيت الذي توفي فيه زوجها





وأضاف، عثمان، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أنه إذا خافت المرأة على نفسها في المبيت بالمنزل الذي توفي فيه زوجها وتعسر على الأولاد السكن معها وكانت في حاجة للرعاية، فهذه ضرورة تبيح لها أن تنتقل لمن يرعاها





وأشار إلى أن الأصل في الألوان أنه لا حرج فيها طالما كانت تحافظ على الذوق العام ولا تلتفت او تفتن الرجال، ولا يشترط أن ترتدي اللباس الاسود كما تزعم الكثير من النساء.



حكم أداء الزوجة عمرة عن زوجها المتوفى في فترة العدة