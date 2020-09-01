بعد توليه تدريب المصري..علي ماهر: سأبذل جهدي لإسعاد جماهير بورسعيد..فيديو

كشف علي ماهر المدير الفني الجديد لنادي المصري ، عن ما سيفعله مع الفريق البورسعيدي فى الفترة المقبلة.





وقال ماهر ، عبر اون تايم ، أسعى لإسعاد جمهور المصري ومدينه بورسعيد ككل ، ويقدم مستوى يليق بهم .





وتابع ، هناك لاعبون محترمون وجيدين بالتأكيد، ويعرفون قيمة النادي المصري، وهذا هو الأهم.





وأضاف ، أن تعاقدي مع المصري حتى نهاية الموسم الحالي، وأعلم حجم الصعوبات والظروف الصعبة والشديدة التي سأخوضها .





وشدد ماهر ، علي انه يحب دائما أن يخوض التجارب التي بها مخاطرة ، وي حب أن أعيش في هذه الأجواء وأعلم أن خلفي بلد بأكملها وهي بورسعيد التي ساهمت في نجاح حسام حسن وغيره من قبل





وأكمل ، أن المصري فريق يحتاج للاجتهاد وأنا مدرب اجتهد وأقاتل في الملعب وأحب ذلك.



