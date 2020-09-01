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أخبار العالم

حركة النهضة التونسية تقرر منح الثقة للحكومة الجديدة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:11 ص
الحكومة التونسية
الحكومة التونسية الجديدة
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قسم الخارجي
كشفت فضائية الغد، اليوم الثلاثاء، عن قرار حركة النهضة التونسية منح الثقة إلى الحكومة التونسية الجديدة. 

والتقى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، في قصر قرطاج، بممثلي عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية لبحث الوضع السياسي الراهن بالبلاد.
 
ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، تم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، التطرق إلى مسار تشكيل الحكومة والصعوبات التي اعترضته حتى الآن.
 
وأكد سعيد في هذا السياق، حرصه على تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي التي طال انتظارها.
 
وشدد على أهمية تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار.
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