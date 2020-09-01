مع الموجة الثانية لـ كورونا.. ابتعد عن هذا النوع من الكمامات فورا

قد تكون تغطية الوجه "الماسك" إلزامية في أماكن أكثر من أي وقت مضى؛ للحماية ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد ، ولكن ما مقدار الحماية التي توفرها حقًا للأشخاص من حولك؟.





وتقول "فال إدواردز جونز": الأستاذ الفخري في علم الأحياء الدقيقة الطبية بجامعة "مانشستر متروبوليتان": "يجب أن يساعد غطاء الوجه في تقليل انتشار الكائنات الدقيقة بما في ذلك فيروس كوفيد-19 من قبل مرتديه ''.





أثناء السعال أو التحدث أو العطس ، يتم طرد قطرات صغيرة قد تحتوي على الفيروس من الفم وسيتم امتصاصها في نسيج القناع ، بدلًا من نقلها إلى الآخرين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





أما بخصوص الأنواع التي يجب ارتدؤها لحماية أكثر، قالت البروفيسور" إدواردز جونز": "نصحت منظمة الصحة العالمية بارتداء أغطية وجه ثلاثية الطبقات". لكن ليست كل الأقنعة متوافقة مع توصيات منظمة الصحة العالمية.





وأجرت "إدواردز" اختبار لأنواع مختلفة، بدءًا من الأنواع الرخيصة التي يمكن التخلص منها إلى الإصدارات الأكثر عصرية، لمعرفة مدى منع القطرات من الوصول إلى الهواء، وكان الاختبار عبارة عن قيامه أثناء ارتداء كل قناع، بالسعال في سلسلة من أطباق تحتوي على وسيط يمكن للبكتيريا أن تزدهر فيه.





وتقول: "بينما يمكن أن تكون الفيروسات أصغر بمقدار 1000 مرة من البكتيريا ، فإن هذا يعطينا مؤشرًا جيدًا على مدى فعالية كل قناع في منع انتقال العدوى ''.





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كعنصر تحكم ، وضعت طبقًا أمام فمها وسعلت عليه ثلاث مرات ، قبل أن تكرر العملية بأطباق مختلفة لكل قناع،تم تحميض الأطباق لمدة 48 ساعة ، ثم تم حساب عدد "المستعمرات" - مجموعات البكتيريا. كان عدد المستعمرات التي سعلت بدون قناع على الطبق 65.





في حين أن جميع الأقنعة قللت من عدد البكتيريا التي تنتقل في الهواء ، قام البعض بحظرها تمامًا بينما سمح البعض الآخر بمرور 80 في المائة تقريبًا؛ لذلك الأنواع التي يفضل استخدامها هو الماسك المصنوع من قماش منسوج مسامي Diolen.





وتنص تعليمات العناية على الغسل عند 40 درجة مئوية ، بينما النصيحة العامة هي أن 60 درجة مئوية هي الأفضل، أما عن أسوأ كمامة هي التي يتم صنعها يدويًا من قماش الجيرسيه، منعت الطبقة المفردة من القماش 22 في المائة فقط من الملوثات في اختبار السعال من الوصول إلى العالم الخارجي.



