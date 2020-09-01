AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم.. الزمالك يجري تحليل كورونا استعدادا لمواجهة بيراميدز

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:20 ص
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون، اليوم الثلاثاء، تحليل الكشف السريع "rapid test"، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز .

ويواجه نادي الزمالك نظيره نادي بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز .

ويرغب الزمالك في مواصلة انتصاراته بالبطولة المحلية لرغبته في المنافسة على المركز الثاني من جديد عقب تحقيق الفوز على نادي إنبي بهدف دون رد في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري .

ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره بيراميدز لتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري بعدما تساوى الفريقان في النقاط حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف عن نادي الزمالك الذي يتواجد في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعبو أسوان يجرون المسحة قبل 48 ساعة من مواجهة مصر المقاصة

اليوم.. الزمالك يختتم استعداداته قبل لقاء نادي مصر بالدوري

وصول الزمالك ونادي مصر لاستاد الكلية الحربية

ضياء السيد: مروان محسن يحتاج لدعم نفسه أولا قبل أن يدعمه الآخرون ..فيديو

الليلة .. بيراميدز يبحث عن قطار الانتصارات بمواجهة الإنتاج الحربي

الزمالك يصطدم بـ إنبي اليوم في مواجهة الثأر بالدوري الممتاز

ترشيحاتنا

برفقة يسرا.. عبير صبري تشعل إنستجرام بوصلة رقص

منها نزيف الأنف واللثة.. أعراض سرطان الغدد الليمفاوية

بعد عملية زارعة رئتين.. امرأة تأخذ أنفاسها لأول مرة منذ 10 سنوات| فيديو

في أحدث ظهور لـ هاجر أحمد.. متابعون: الجمال عدى الكلام

أسرار ليلة حادث الأميرة ديانا.. خرجت من السيارة على قيد الحياة.. وآخر كلماتها

أخبار الأهلي | الترجي التونسي يضم نجم يد الفريق.. السولية يغيب 14 يوما .. وفايلر يعيش أياما صعبة بسبب رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها