اليوم.. الزمالك يجري تحليل كورونا استعدادا لمواجهة بيراميدز

يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون، اليوم الثلاثاء، تحليل الكشف السريع "rapid test"، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز .





ويواجه نادي الزمالك نظيره نادي بيراميدز ، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز .





ويرغب الزمالك في مواصلة انتصاراته بالبطولة المحلية لرغبته في المنافسة على المركز الثاني من جديد عقب تحقيق الفوز على نادي إنبي بهدف دون رد في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري .





ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره بيراميدز لتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري بعدما تساوى الفريقان في النقاط حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف عن نادي الزمالك الذي يتواجد في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.