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أخبار العالم

الأمم المتحدة عن اتفاق سلام جوبا: بداية عهد جديد لأبناء السودان

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:03 ص
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دعاء أبوهشيمة
أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها الكبير بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام جوبا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بوساطة جمهورية جنوب السودان.

وبدوره، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في بيان له، شعب السودان على هذا الإنجاز التاريخي وأثنى على أطراف المفاوضات لإرادتهم السياسية وتصميمهم على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك للسلام.

وأكد جوتيريش على التزامه التام بدعم تنفيذ هذه الاتفاقية التي أشار إلى أنها تمثل بداية عهد جديد لأبناء السودان.

ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور، أمس الإثنين، بالأحرف الأولى على إتفاقية سلام جوبا، وقد تم التوقيع على البروتوكولات الثمانية التي تشكل اتفاق السلام: الأمن وقضية الأرض والحواكير والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة وقسمة الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وقضية النازحين واللاجئين. 

وتمثل هذه الخطوة أهمية كبيرة لتحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد حل الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور.

وينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي، الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلًا لجميع مكونات الشعب السوداني.
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