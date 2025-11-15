حملة لحي شمال الغردقة للرقابة على الأنشطة التجارية ورفع الإشغالات

نفّذ حي شمال الغردقة حملة ميدانية موسعة مساء اليوم، برئاسة العميد محمد أبو الحسن، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بهدف تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية ورفع الإشغالات المخالفة.

وتفقدت الحملة عددًا من المناطق الحيوية داخل نطاق الحي، شملت شارع الكورنيش وشارع استوب شوب، حيث جرى فحص تراخيص المحال التجارية ومراجعة نسب الإشغال المقررة، إلى جانب التأكد من حصول العاملين بالمطاعم والكافيهات على الشهادات الصحية اللازمة لمزاولة النشاط.

كما تابع رئيس الحي خلال جولته أعمال الإزالات التي نُفذت صباح اليوم، موجهًا بالتأكد من رفع جميع الإشغالات والتعديات على الطريق العام والتحفظ على المضبوطات، تنفيذًا لخطة الحي في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط داخل الشارع.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لتكثيف الحملات الرقابية، وضبط المخالفات، وفرض النظام بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مدينة الغردقة.