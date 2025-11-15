حملات بحي جنوب الغردقة لرفع الإشغالات وفحص تراخيص الكافيهات والمحال

واصل حي جنوب الغردقة تنفيذ حملاته الميدانية المكثفة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة،

حيث نفذ الحي مساء اليوم حملة مسائية موسعة بقيادة اللواء أحمد جبر رئيس الحي، بمشاركة شرطة المرافق، ومساعد رئيس الحي، وسكرتير الحي، وأقسام المحلات والإشغالات.

استهدفت الحملة منطقة الممشى السياحي، حيث تم رفع الإشغالات والإسكوترات والدراجات من الطرق العامة، إلى جانب مراجعة تراخيص الكافيهات والمحال التجارية والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة والمواعيد الرسمية للعمل.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحملات المسائية ستتواصل بشكل دوري لضمان تحسين كفاءة الشوارع والمظهر الحضاري للمدينة، بما يعكس الصورة اللائقة بمدينة الغردقة كواجهة سياحية متميزة.