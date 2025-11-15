قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نانسي عجرم عن ماجد الكدواني: بيضحكني ويبكيني في دقائق
بمحركات متنوعة.. انطلاق تويوتا هايلكس 2026 بيك أب
خطة أمريكية لتقسيم غزة إلى قسمين أحدهما يخضع لسيطرة الاحتلال وقوات دولية
سوريا .. وزارة الدفاع تعثر على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة
تأهل تاريخي لـ كرواتيا إلى مونديال 2026
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. أفضل أوقات يستجاب فيها الدعوات
سوبارو تكشف النقاب عن BRZ تايب RA الجديدة.. صور
نانسي عجرم تكشف أصعب مهمة في حياتها: أنا أم Old School..وبحب الأصوال
الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟
إنفجار في مركز شرطة جامو وكشمير بالهند.. مصرع7 أشخاص وإصابة27 أخرين
عمرو سلامة: 70% من فيلم الشيخ جاكسون مأخوذ من حياتي الشخصية
محافظات

حملات بحي جنوب الغردقة لرفع الإشغالات وفحص تراخيص الكافيهات والمحال

ابراهيم جادالله

واصل حي جنوب الغردقة تنفيذ حملاته الميدانية المكثفة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، 

حيث نفذ الحي مساء اليوم حملة مسائية موسعة بقيادة اللواء أحمد جبر رئيس الحي، بمشاركة شرطة المرافق، ومساعد رئيس الحي، وسكرتير الحي، وأقسام المحلات والإشغالات.

استهدفت الحملة منطقة الممشى السياحي، حيث تم رفع الإشغالات والإسكوترات والدراجات من الطرق العامة، إلى جانب مراجعة تراخيص الكافيهات والمحال التجارية والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة والمواعيد الرسمية للعمل.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحملات المسائية ستتواصل بشكل دوري لضمان تحسين كفاءة الشوارع والمظهر الحضاري للمدينة، بما يعكس الصورة اللائقة بمدينة الغردقة كواجهة سياحية متميزة.

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

