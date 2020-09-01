الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بالبلاد غدا.. ودرجات الحرارة تنخفض إلى 35 في القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجه الحارة التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين، اعتبارًا من غد الأربعاء، حيث يكون الطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.



أما على السواحل الشمالية يكون الطقس معتدلا نهارًا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، بينما يبقى شديد الحرارة نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على محافظات ومدن الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 32 للعظمى و24 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى و28 للصغرى، وشمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28.