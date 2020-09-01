AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بالبلاد غدا.. ودرجات الحرارة تنخفض إلى 35 في القاهرة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجه الحارة التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين، اعتبارًا من غد الأربعاء، حيث يكون الطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.

أما على السواحل الشمالية يكون الطقس معتدلا نهارًا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، بينما يبقى شديد الحرارة نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على محافظات ومدن الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 32 للعظمى و24 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى و28 للصغرى، وشمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 41  للعظمى والصغرى 28.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالصعيد 40 درجة

الأرصاد:استمرار الطقس حار رطب على البلاد غدا.. والقاهرة تسجل 35 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار رطب على القاهرة.. والعظمى بالصعيد 41 درجة

رياح محملة بالأتربة..الأرصاد: طقس الغد حار رطب على القاهرة

رياح محملة بالأتربة في الصعيد..الأرصاد: غدا الطقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 34

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة رطب يصاحبه شبورة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

ترشيحاتنا

المتهم بذبح والد حبيبته أمام المسجد: رفض يجوزهالي واستقل بشغلي

أخبار الرياضة| نقل حسني عبد ربه إلى المستشفى.. وإبراهيم حسن: لم نتنازل عن مليم للمصري.. وإصابة أداما تراوري بـ كورونا

نجلاء بدر برفقة نرمين الفقي ومي عمر في كواليس لؤلؤ

قال لزوجته: شوفي أنتِ عايزة إيه وأنا هعمله فهل يقع طلاقا.. أزهري يرد.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الثلاثاء 1 - 9 -2020

بسبب الإهمال والأنانية.. طائرة تتحول إلى بؤرة تفشي فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفر اشتراك النظافة.. بأرخص سعر مواسير منزلية للتخلص من القمامة| اختراع طالبتين بالفيديو

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم