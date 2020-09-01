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أخبار العالم

بعد مضاعفات التمويلات القطرية.. اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:10 ص
اتفاق تهدئة بين إسرائيل
اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس
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سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم، الثلاثاء، بأنه تم التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد، بين إسرائيل وحماس، وسيتم بموجبه وقف اطلاق البالونات الحارقة تجاه الغلاف.

 
وذكرت القناة الـ13 العبرية، أن حماس وإسرائيل توصلتا الى اتفاق تهدئة، سيؤدي إلى وقف البالونات الحارقة، وإعادة فتح المعابر، وفتح بحر غزة للصيد.

  
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مصادر بحماس أكدت أن إسرائيل وافقت على إدخال معدات طبية لمحاربة تفشي فيروس كورونا في غزة.

 
ووفقا للصحيفة العبرية، قالت مصادر إسرائيلية، إنه سيتم مضاعفة التمويلات القطرية المقدمة لحركة حماس، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة.

 
وأعلن المنسق بالجيش الإسرائيلي، عن فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، أمام حركة البضائع، بما في ذلك الوقود، وإعادة مسافة الصيد إلى 15 ميلًا بحريًا.

 
وفي السياق، لفت موقع "والاه" العبري، إلى أنه تم التوصل الى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس، بعد حوالي 600 حريق، أدت لاحتراق حوالي 5500 دونم بغلاف غزة.

 
وأشار الموقع إلى أن مصادر بحماس، شدد على أن الفصائل أمهلت إسرائيل شهرا واحدا فقط لتطبيق التفاهمات، وتنفيذ مطالبها، لتحسين الظروف المعيشية، وتنفيذ المشاريع الدولية بالقطاع.
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