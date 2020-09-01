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أخبار العالم

اعتقال 25 شخصا بينهم أمريكي.. إثيوبيا تعلن إفشال محاولة اغتيال مسؤولين كبار

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
أعلنت الشرطة الإثيوبية،
أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إفشال محاولة اغتيال
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قسم الخارجي
أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إفشال محاولة اغتيال مسؤولين كبار بإقليم جامبيلا غربي البلاد.

وأضافت الشرطة الإثيوبية انه تم اعتقال 25 شخصا بينهم مواطن يحمل الجنسية الأمريكية على خلفية محاولة اغتيال المسؤولين بإقليم جامبيلا.

وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أن مجموعة من الشباب كانت تستهدف اغتيال حاكم الإقليم ونائبه ورئيس برلمان الإقليم ومسؤول مكتب حزب الازدهار ومسؤولون آخرون في حكومة جامبيلا.

في سياق اخر، طلبت حكومة إثيوبيا من الولايات المتحدة الأمريكية، توضيحا وتفسيرا لتقرير تحدث عن قطع واشنطن لمساعداتها لـ أديس أبابا بسبب الخلاف على سد النهضة.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كتب سفير إثيوبيا في واشنطن فيتسوم أريجا على تويتر إن واشنطن قالت إنها ستقدم تفسيرا اليوم الاثنين، لكن لم يكن هناك تأكيد على قطع التمويل.

كانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، ذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وافق على خطة لوقف بعض المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا.
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