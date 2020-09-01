السياحة تنتعش بالمحافظات..عودة 90% من المنشآت السياحية بالأقصر للعمل.. افتتاح 5 مناطق أثرية في الفيوم.. استئناف العمل في المركز الثقافى الأفريقى بأسوان

في الإطار نفسه، استعدت المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم للافتتاح أمام الجمهور والزائرين من خارج المحافظة، وهى: "هرم هوارة - هرم اللاهون - قصر قارون - معبد مدينة ماضى – متحف كوم أوشيم"، وسيسمح بالدخول لجميع الزائرين من داخل وخارج المحافظة.





وصرح سيد الشورة، مدير عام الآثار بالفيوم، بأنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الزيارة من ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد بين الزوار،

وأن أسعار التذاكر فى هذه المناطق بالنسبة للمصريين 10 جنيهات والطلاب 5 جنيهات والأجانب 60 جنيها والطالب الأجنبى 30 جنيها، ما عدا مدينة ماضى 50 جنيها و25 جنيها بالنسبة للأجانب، ومواعيد زيارة هذه المناطق من 8 صباحا إلى الرابعة مساءً.









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ويعرض "صدى البلد" نبذة عن كل منطقة أثرية سيتم افتتاحها اليوم للجمهور.





هرم هوارة: بناه فرعون مصر أمنمحات الثالث بعد انهدام هرمه الأول الذي بناه في دهشور، شيد الهرم الثاني أيضا من الطوب اللبن ثم كسى من الخارج بالحجر الجيرى، ويبلغ ارتفاعه 58 مترا وطول كل ضلع 105 أمتار.









وقد نجح عالم الآثار الإنجليزي "بترى" عام 1889 في دخول الهرم والوصول إلى حجرة الدفن وجد بها تابوت من كتلة واحدة ضخمة من الحجر الكوارتسيت ويصل وزنها إلى 110 أطنان، ولكن اللصوص تمكنوا من الوصول إليها عن طريق فتحة في السقف ونهبوا أهم ما فيها.

وقد بنى هذا الهرم الملك أمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12، وتضم المنطقة المحيطة بالهرم مجموعه من الآثار منها مقبرة الأميرة نفرو بتاح (التي عثر عليها 1956) وبقايا قصر اللابرنت وجبانات من العصر المتأخر، والتي عثر فيها على بورتريهات الفيوم.

هرم اللاهون: هو أحد أهرامات مصر، بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12، من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا على مشارف مدينة اللاهون (بمحافظة الفيوم)، والتي تبعد 22 كيلو مترا عن مدينة الفيوم، كان مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 متر ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية، عثر بداخله على الصل الذهبي الذي كان يوضع فوق التاج الملكى.









اكتشفت بجوار الهرم مصطبة مقبرة الأميرة سات حتحورات أيونت ومقبرة مهندس الهرم إنبى في الجنوب و8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة المالكة، وفي منطقة الهرم توجد جبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون.

قصر قارون: هو معبد من العصر اليونانى، ولا علاقة له بقارون الذي جاء ذكره في القرآن الكريم؛ والذي قال عنه بسم الله الرحمن الرحيم "فخسفنا به وبداره الأرض" صدق الله العظيم.





"معبد قصر قارون" كما يذكر في المصادر الأثرية هو معبد من العصر اليونانى الرومانى وخصص لعبادة الإله سوبك و"ديونيسيوس" إله الخمر والحب "عند الرومان"، ولكن سكان المنطقة في العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له؛ والتي تمت تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها فأطلق عليها في البداية بحيرة (القرون)، وحرفت إلى بحيرة قارون؛ مع العلم أن هذه البحيرة في الأصل البقية الباقية من "بحيرة موريس" في التاريخ الفرعونى، وبالنسبة لعدد الحجرات في المعبد فإنها أقل من مائة حجرة، وكانت تستخدم لتخزين الغلال واستخدامات كهنة المعبد في هذا الوقت.