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محافظات

جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية .. صور

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:15 م
جمارك أرقين تحبط
جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب ادوية
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شاذلى عبد الفتاح
تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين شمال أسوان برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .


بناءً على مذكرتى معلومات مقدمتين من الرائد أحمد ضياء رئيس وحدة البحث الجنائي بمعبر أرقين ، وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركى بالمعبر مفادها اعتزام الراكبة س.  ع . ب سودانية الجنسية والمغادرة مع الأتوبيسات المتجهة إلى الخرطوم تهريب كمية من الأدوية البشرية.


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وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمود عابد وحسين عبد اللاه ومحمود محمد مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعة الراكبة الشخصية فتبين وجود  ٢٠٠ علبة ديرموفيت و ١٦٠ علبة ليكوسيد مرهم و ٦٠٠ شريط كابرون بكل شريط ١٠ أقراص و ١٠٠ علبه بخاخ فنتولين مخبأة داخل أمتعتها الشخصية.


وعليه قرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 16 لسنة 2020 وحرر المحضر محمود مختار.


يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .
جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية .. صور
جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية .. صور
جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية .. صور
جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية .. صور
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جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

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