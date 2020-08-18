جمارك أرقين أسوان تحبط محاولة لتهريب عدد من الهواتف المحمولة

نجح رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين الحدودى جنوب أسوان برئاسة أحمد الصاوى مدير الجمرك مساء الإثنين فى إحباط محاولة لتهريب عدد من الهواتف المحمولة .
وجاء ذلك بناءً على مذكرة معلومات مشتركه من شرطه أمن المواني مقدمة من الرائد أحمد ضياء والمقدم محمد إسماعيل مفادها إعتزام الراكب ح . ع . م سوداني الجنسيه والقادم من الخرطوم تهريب عدد من الهواتف المحمولة .
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وبالعرض على مدير الجمرك قرر تشكيل لجنه من هشام علي وأحمد الطيب وأحمد جبريل مأمورى التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش أمتعه الراكب الشخصيه فتبين وجود 25 هاتف محمول مخبأه بمكان سحري بأمتعته الشخصية.
وقد قرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 15 لسنة 2020 .
وكانت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان تمكنت من تنفيذ 862 حكمًا متنوعًا خلال حملة في مجال تنفيذ الأحكام برئاسة العقيد محمد الدخيلى، رئيس مباحث الإدارة، وبتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وأسفرت نتائج الحملة، عن تنفيذ 149 حكم حبس جزئي و45 حكم حبس مستأنف و547 أحكام غرامات و120 أحكام المخالفات.