لجنة من كهرباء كوم أمبو تعاين الإسلاك الهوائية المتسببة فى حريق شاحنة قش الأرز .. صور

قامت لجنة من شبكة كهرباء كوم أمبو شمال أسوان اليوم الإثنين بمعاينة للأسلاك الهوائية المتسببة فى حريق شاحنة بكوم أمبو الخميس الماضى ، وتم معاينة مشكلة الأسلاك الكهربائية القاطعة لمدخل قرية الرغامه غرب حيث تم معاينة الموقع لتلافى وقوع أحداث أخرى ، وجارى إتخاذ اللازم بتوجيهات اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.





نجحت في السيطرة على حريق اندلع بشاحنة نقل محملة بقش الأرز أثناء مرورها بقرية الرغامة غرب بمركز كوم امبو شمال أسوان، وكانت الشاحنة النقل رقم س ر 1126 تمر بطريق قرية الرغامة غرب التابعة لمركز كوم امبو شمال أسوان حيث اندلعت بها النيران. كانت جهود رجال الحماية المدنية





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وقال شهود عيان إنه أثناء مرور السيارة بالقرب من أسلاك كهربائية هوائية إحتكت حمولة السيارة بالأسلاك فأحدثت شرارة كهربائية مما أدى إلى إشتعال النيران فى الشاحنة، وقد أنقذت العناية الإلهية كلا من سائق الشاحنة ومساعديه الأثنين من الموت حيث أنهم إستطاعوا أن يلوذا بالفرار أثناء اشتعال النيران بالشاحنة.





وبادر أهالى القرية بإخطار الحماية المدنية التى دفعت بـ6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وشارك الأهالى فى جهود الإطفاء وتمت السيطرة على النيران .





على جانب أخر تمكنت جهود رجال الحماية المدنية بأسوان اليوم الاثنين من السيطرة على حريق أندلع فى ورشة نجارة بقرية أقليت التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد النيران.





وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، والتهمت النيران محتويات الورشة بالكامل، ولم يسفر عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجارى تحديد سبب اندلاع الحريق، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.