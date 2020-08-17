AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لجنة من كهرباء كوم أمبو تعاين الإسلاك الهوائية المتسببة فى حريق شاحنة قش الأرز .. صور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:45 م
لجنة بكوم أمبو تعاين
لجنة بكوم أمبو تعاين الإسلاك الهوائية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
قامت لجنة من شبكة كهرباء كوم أمبو شمال أسوان اليوم الإثنين بمعاينة للأسلاك الهوائية المتسببة فى حريق شاحنة بكوم أمبو الخميس الماضى ، وتم معاينة مشكلة الأسلاك الكهربائية القاطعة لمدخل قرية الرغامه غرب حيث تم معاينة الموقع لتلافى وقوع أحداث أخرى ، وجارى إتخاذ اللازم بتوجيهات اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

كانت جهود رجال الحماية المدنية نجحت في السيطرة على حريق اندلع بشاحنة نقل محملة بقش الأرز أثناء مرورها بقرية الرغامة غرب بمركز كوم امبو شمال أسوان، وكانت الشاحنة النقل رقم س ر 1126 تمر بطريق قرية الرغامة غرب التابعة لمركز كوم امبو شمال أسوان حيث اندلعت بها النيران.

واقرأ أيضًا:

وقال شهود عيان إنه أثناء مرور السيارة بالقرب من أسلاك كهربائية هوائية إحتكت حمولة السيارة بالأسلاك فأحدثت شرارة كهربائية مما أدى إلى إشتعال النيران فى الشاحنة، وقد أنقذت العناية الإلهية كلا من سائق الشاحنة ومساعديه الأثنين من الموت حيث أنهم إستطاعوا أن يلوذا بالفرار أثناء اشتعال النيران بالشاحنة.

وبادر أهالى القرية بإخطار الحماية المدنية التى دفعت بـ6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وشارك الأهالى فى جهود الإطفاء وتمت السيطرة على النيران . 

على جانب أخر تمكنت جهود رجال الحماية المدنية بأسوان اليوم الاثنين من السيطرة على حريق أندلع فى ورشة نجارة بقرية أقليت التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد النيران.

وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، والتهمت النيران محتويات الورشة بالكامل، ولم يسفر عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجارى تحديد سبب اندلاع الحريق، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لجنة من كهرباء كوم أمبو تعاين الإسلاك الهوائية المتسببة فى حريق شاحنة قش الأرز .. صور
لجنة من كهرباء كوم أمبو تعاين الإسلاك الهوائية المتسببة فى حريق شاحنة قش الأرز .. صور
لجنة من كهرباء كوم أمبو تعاين الإسلاك الهوائية المتسببة فى حريق شاحنة قش الأرز .. صور
لجنة من كهرباء كوم أمبو تعاين الإسلاك الهوائية المتسببة فى حريق شاحنة قش الأرز .. صور
لجنة من كهرباء كوم أمبو تعاين الإسلاك الهوائية المتسببة فى حريق شاحنة قش الأرز .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسوان: الحماية المدنية تسيطر على حريق في شاحنة أرز

كتلة من اللهب.. شاهد أول صور لـ اشتعال سيارة نقل تحمل قش الأرز بأسوان

ترشيحاتنا

إصابة قوية لنجم الأهلي خلال لقاء أسوان

السيسي: إقامة محطات معالجة وتحلية المياه بـ 435 مليار جنيه

جنون الذهب يتواصل.. ارتفاع رهيب في سعر جرام المعدن الأصفر

رئيس الهيئة القومية للأنفاق: سعر تذكرة المترو 21 قرشا بدلا من 10 جنيهات في هذه الحالة .. فيديو

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام أسوان

تجديد حبس الممثلة عبير بيبرس بعد قتل زوجها بالبساتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور

غير الأمراض المزمنة .. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا