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محافظات

محافظ أسوان يوقف الزيادة الدورية على أهالي إسكان الأوقاف مؤقتا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:09 م
اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه قرر الاستجابة لإستغاثات المقيمين والمنتفعين بالوحدات السكنية لإسكان الأوقاف بحى الصداقة الجديد بسبب رفع القيمة الإيجارية بنسبة 10% مع تجديد التعاقد كل 3 سنوات، وأوضح أنه تم الاتفاق مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف المصرية المهندس سيد محروس على إيقاف الزيادة الدورية مؤقتًا لحين موافقة مجلس إدارة الهيئة علي ذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة قيام المنتفعين فى المقابل بتسديد المتأخرات المالية من الإيجارات السابقة حيث أنه سيتم توجيه 3 إنذارات متتالية من الهيئة بفاصل أسبوع بين كل إنذار وفى حالة عدم الإلتزام بسداد المتأخرات سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ومنها إخلاء الوحدات السكنية.

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وأضاف اللواء أشرف عطية بأن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لإستثمار المبانى الخدمية والإسراع فى إنشاؤها لتحقيق أكبر عوائد منها مع تقديم الخدمات الجماهيرية المطلوبة للمقيمين فى عمارات إسكان الأوقاف وهى تضم 2 مول تجارى و2 حضانة، بالإضافة إلى سويقة للسلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة .

وأوضح أشرف عطية أن هيئة الأوقاف المصرية تقوم بتطبيق نظام الزيادة الدورية بنسبة 10% فى 9 محافظات من بينها أسوان ولكن نظرًا لتأثر قطاع كبير من العمالة بسبب تداعيات جائحة كورونا وخاصة فى المجال السياحى سعت المحافظة بجدية لوقف هذه الزيادة فى الإيجارات مراعاة للأحوال المعيشية .
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