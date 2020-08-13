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محافظات

كتلة من اللهب.. شاهد أول صور لـ اشتعال سيارة نقل تحمل قش الأرز بأسوان

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:48 م
اشتعال سيارة نقل
اشتعال سيارة نقل تحمل قش الارز بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
نجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع فى شاحنة نقل محملة بقش الأرز أثناء مرورها بقرية الرغامة غرب بمركز كوم امبو شمال أسوان.


وكانت الشاحنة النقل رقم س ر 1126 تمر بطريق قرية الرغامة غرب التابعة لمركز كوم امبو شمال أسوان حيث اندلعت بها النيران.


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وقال شهود عيان إنه أثناء مرور السيارة بالقرب من أسلاك كهربائية هوائية احتكت حمولة السيارة بالأسلاك فأحدثت شرارة كهربائية مما أدى إلى اشتعال النيران فى الشاحنة.


وأنقذت العناية الإلهية كلا من سائق الشاحنة ومساعديه الاثنين من الموت حيث أنهم استطاعوا أن يلوذا بالفرار أثناء اشتعال النيران بالشاحنة.


وبادر أهالى القرية بإخطار الحماية المدنية التى دفعت بـ6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وشارك الأهالى فى جهود الإطفاء وتمت السيطرة على النيران. 


وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

كتلة من اللهب.. شاهد أول صور لـ اشتعال سيارة نقل تحمل قش الأرز بأسوان
كتلة من اللهب.. شاهد أول صور لـ اشتعال سيارة نقل تحمل قش الأرز بأسوان
كتلة من اللهب.. شاهد أول صور لـ اشتعال سيارة نقل تحمل قش الأرز بأسوان
كتلة من اللهب.. شاهد أول صور لـ اشتعال سيارة نقل تحمل قش الأرز بأسوان
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