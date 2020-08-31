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محافظات

أسوان تتلقى 3173 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:11 م
استقبال طلبات التصالح
استقبال طلبات التصالح
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شاذلى عبد الفتاح
أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بلغت 3173 طلبا حتى الآن، بإجمالى متحصلات مالية وصلت لنحو 15 مليونا و 209 آلاف جنيه.

وأكد اللواء أشرف عطية ، على استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمدن فى استقبال طلبات المواطنين لاستيفاء إجراءات السداد المطلوبة .

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وقال ان ذلك يأتى فى ظل موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25 % من قيمة الأرض وذلك حتى 15 سبتمبر القادم .

وأوضح أشرف عطية ،  بأنه بالتوازى مع ذلك جارى إستمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم فى المراكز التكنولوجية المختلفة لخدمة المواطنين .

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه تم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المتقدمين لإنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أى أعباء عليهم ، بجانب الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية داخل المراكز التكنولوجية ، وتطبيق التباعد بين المواطنين وإرتداء الكمامات للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار .
أسوان تتلقى 3173 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء
أسوان تتلقى 3173 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء
أسوان تتلقى 3173 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء
أسوان تتلقى 3173 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء
أسوان تتلقى 3173 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء
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