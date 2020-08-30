فى زيارة محافظ أسوان للطفل محمد مصطفى بمستشفى الشيخ زايد: حق الطفل لن يضيع وتحسن ملحوظ فى حالته الصحية.. صور

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم بزيارة الطفل محمد مصطفى 15 سنة بقسم العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصى للاطمئنان على حالته الصحية حيث يأتى ذلك فى إطار التواصل المستمر والإنسانى.
وكان قد أصيب الطفل محمد مصطفى إثر تعرضه لحادث إلقائه بعجان الفرن الذى يعمل به إثر مشادة بينه وبين أحد العاملين بالفرن.
وأثناء زيارته للطفل في حضور أسرته أكد اللواء أشرف عطية أن حق محمد مصطفى لن يضيع حيث أنه سيتم محاسبة المخطئ مهما كان وخاصة أنه يتابع شخصيًا سير التحقيقات الجارية.
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ولفت المحافظ إلى أنه تم عمل كونسلتو من المتخصصين والاستشاريين لاتخاذ القرارات اللازمة حيث أشارت التقارير الطبية إلى وجود تحسن ملحوظ فى حركة الذراعين مع وصول الإحساس لأصابع الإبهام، بجانب علاجه من قرحة الفراش، بالإضافة إلى أنه سيتم تحويله لغرفة مستقلة بمرافق فى حالة استمرار هذا التحسن مع البدء فى تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى.
وأضاف أشرف عطية بأن هناك متابعة يومية لحالة الطفل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للإطمئنان على استكمال البرنامج العلاجى له، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة التسهيلات لأسرة الطفل خلال فترة علاجه بالقاهرة من خلال تحمل المحافظة لتكلفة إقامة والدته بالقرب من المستشفى.
والجدير بالذكر أنه أثناء زيارة محافظ أسوان للطفل محمد مصطفى بمستشفى أسوان الجامعى فى 19 أغسطس الماضى قام بإجراء إتصال تليفونى بوزيرة الصحة والتى وافقت على طلب المحافظ بسفر محمد للقاهرة بالطائرة بعد إتخاذ كافة الإجراءات الطبية لتأمين وصوله بسلام من خلال مرافقة طاقم طبى متخصص.
وكان قد أصيب الطفل محمد مصطفى إثر تعرضه لحادث إلقائه بعجان الفرن الذى يعمل به إثر مشادة بينه وبين أحد العاملين بالفرن.
وأثناء زيارته للطفل في حضور أسرته أكد اللواء أشرف عطية أن حق محمد مصطفى لن يضيع حيث أنه سيتم محاسبة المخطئ مهما كان وخاصة أنه يتابع شخصيًا سير التحقيقات الجارية.
واقرأ أيضًا:
وسط اهتمام كبير من المسئولين.. القصة الكاملة لإنقاذ طفل العجانة في أسوان.. شاهد
ولفت المحافظ إلى أنه تم عمل كونسلتو من المتخصصين والاستشاريين لاتخاذ القرارات اللازمة حيث أشارت التقارير الطبية إلى وجود تحسن ملحوظ فى حركة الذراعين مع وصول الإحساس لأصابع الإبهام، بجانب علاجه من قرحة الفراش، بالإضافة إلى أنه سيتم تحويله لغرفة مستقلة بمرافق فى حالة استمرار هذا التحسن مع البدء فى تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى.
وأضاف أشرف عطية بأن هناك متابعة يومية لحالة الطفل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للإطمئنان على استكمال البرنامج العلاجى له، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة التسهيلات لأسرة الطفل خلال فترة علاجه بالقاهرة من خلال تحمل المحافظة لتكلفة إقامة والدته بالقرب من المستشفى.
والجدير بالذكر أنه أثناء زيارة محافظ أسوان للطفل محمد مصطفى بمستشفى أسوان الجامعى فى 19 أغسطس الماضى قام بإجراء إتصال تليفونى بوزيرة الصحة والتى وافقت على طلب المحافظ بسفر محمد للقاهرة بالطائرة بعد إتخاذ كافة الإجراءات الطبية لتأمين وصوله بسلام من خلال مرافقة طاقم طبى متخصص.