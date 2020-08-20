وسط اهتمام كبير من المسئولين.. القصة الكاملة لإنقاذ طفل العجانة في أسوان.. شاهد

نتيجة قيام زميله العامل بأحد المخابز بوضعه داخل عجانة المخبز، لفتة إنسانية تستحق كل الاحترام والتقدير والإشادة ، من قبل المسئولين بالحكومة المصرية ممثلة في الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذين أبدوا إهتماما كبيرا وغير عادي بحالة الطفل مما يؤكد أننا نعيش فى مصرنا الجديدة تحت قيادة للرئيس عبد الفتاح السيسى. شهدت واقعة إصابة الطفل الأسوانى محمد مصطفى شحات بشلل رباعي،





ولعب موقع "صدى البلد " دورا فى توصيل صوت أسرة الطفل المصاب للمسئولين استمرارا لرسالته الإنسانية السامية فى توصيل نبض الشارع وهمومه لمسئولى الدولة، وسط مشاركة من المنابر الإعلامية المختلفة.





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ونسرد تفاصيل القصة كاملة من خلال المتابعة اللحظية لحالة الطفل محمد من "صدى البلد"، ففي البداية وعقب معرفة الواقعة زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الطفل محمد مصطفى 15 سنة بمستشفى أسوان الجامعى، مؤكدا أنه أجرى إتصال تليفونى بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه والسكان التى وافقت على طلب اللواء أشرف عطية بسفر الطفل اليوم للقاهرة بالطائرة بعد إتخاذ كافة الإجراءات الطبية لتأمين وصوله بسلام من خلال مرافقة طاقم طبى متخصص وبتواجد مدير عام الإسعاف الجوي التابع لهيئة الإسعاف بدلًا من سفره بسيارة الإسعاف بريًا حيث أن حالته لا تسمح بذلك.





وفى السياق نفسه أكد محافظ أسوان لوالد الطفل محمد أنه سيتابع أولًا بأول حالة الطفل محمد مصطفى وسيتم تقديم كافة التسهيلات الممكنة لأسرته خلال علاجه بالقاهرة.





ويتوازى ذلك مع خطوات القصاص العادل من الشخص الذى تسبب فى إصابته حيث أن هناك إهتمام بالغ من النائب العام المستشار حمادة الصاوى الذى أمر بحبس المتهم بوضع الطفل داخل عجان المخبز الآلي الذى كان يعمل به لمساعدة أسرته على مواجهة المتطلبات المعيشية اليومية.





ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة خلال حديثها هاتفيًا مع الطفل محمد مصطفى بواسطة الهاتف الخاص للواء أشرف عطية محافظ أسوان أنها وافقت على طلب اللواء أشرف عطية بسفره اليوم للقاهرة بالطائرة.





وأبلغت وزيرة الصحة الطفل محمد مصطفى بأنه سيتم علاجه بمستشفى الشيخ زايد التخصصى وسيلقى رعاية طبية كاملة على مدار 6 أشهر مع فترة التأهيل الطبيعى بعد الإنتهاء من إجراء العمليات الجراحية اللازمة.





وقالت الدكتورة زايد للطفل: "مستنياك فى القاهرة وهبقى أعدى أسلم عليك فى القاهرة وأزورك فى مستشفى الشيخ زايد التخصصى وهناك هتلاقى أفضل رعاية طبية" ورد محافظ أسوان قائلا: "هو كان عاوز يقولك شكرا يا دكتورة".





وبالفعل تم نقل الطفل مساء اليوم الأربعاء ، بواسطة الإسعاف الطائر إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي ، لتلقي العلاج اللازم .





وقال محمد عبد الرازق " ابن عمة الطفل، إن أحد العاملين بالمخبز الذى يعمل به ويدعى "سيد.ف.م"، حمله ووضعه داخل ماكينة العجانة، وقام بتشغيلها وتركه داخلها دون ضمير أو إنسانية، وهى الواقعة الثانية التي يتعرض لها الطفل من هذا العامل، مضيفا أنه مع استغاثات وصراخات محمد توجه زملاؤه من الخارج وأخرجوه من العجانة بعد فصل التيار الكهربي عنها فاقدا للوعي.





وأشار ابن عمة الطفل محمد، إلى أن هناك شخص آخر جاني فى الواقعة، وهو صاحب المخبز الذى تسبب فى زيادة إصابة محمد، ووصول حالته الصحية للمرحلة الحالية، حيث أنه عقب إخراج زملاء محمد له من العجانة؛ نقله صاحب المخبز في سيارة نصف نقل إلى المستشفى البعيد، ولم يقم بالاستعانة بوحدة الإسعاف التى تبعد نحو 150 مترا فقط عن المخبز.





وأضاف أن صاحب المخبز وضع محمد فى السيارة ونقله بطريقة خاطئة إلى مستشفى أسوان الجامعى الذي يبعد عن قريتهم سلوا بحرى فى كوم أمبو، بنحو 75 كم، فزاد ذلك من سوء الحالة الصحية له بنسبة 80٪.





ولفت إلى أن والدة محمد، أخطرت باقى أفراد الأسرة بحقيقة الإصابة، وأخذ الموضوع اتجاها آخر عبر إبرازه من خلال السوشيال ميديا؛ لوجود تستر وجناية، وشاركنا الكثير من داخل وخارج مصر بالتوصية بألا يتم السكوت على هذا الظلم، وخاصة أن محمد أصيب بقطع فى الحبل الشوكى وكسر فى الفقرتين السادسة والسابعة العناقيين، بجانب كسر فى الضلوع، وكسر لوح الكتف، وتجمع دموى، وكسر فى أصابع اليدين؛ ليصبح بذلك طريح الفراش مصابًا بشلل رباعي.





وأكمل محمد عبد الرازق أن رحلة العلاج محمد بدأت بعد أن ساعدتنا السوشيال ميديا فى توصيل صوتنا واستغاثتنا للمسئولين بالدولة.





وتوجه بالشكر لـ " صدى البلد " التى كان لها السبق فى تبنى واقعة محمد، ونقل صوتنا للمسئولين، حيث كانت هناك استجابة سريعة واهتمام كبير من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فهذه الدكتورة الإنسانة تواصلت معنا عبر مكتبها، وذلَّلت كل العقبات أمامنا، ونشكرها كثيرًا حيث أنها تتابع على مدار الساعة حالة محمد باهتمام غير محدود، وتتواصل معنا لتذليل العقبات الروتينية.





كما تقدم بالشكر لكل المسئولين الذين ساندوهم ووقفوا بجانبهم، من أعضاء مجلس النواب بأسوان، وكذا لجنة الصحة بمجلس النواب، الذين يساعدونا على قدم وساق، تحت مظلة وزيرة الصحة، والتى كلفت بنقل محمد من مستشفى أسوان الجامعى للقاهرة.





كما تقدم بالشكر لمسئولى مستشفى أسوان الجامعى على ما قدموه وبذلوه من جهود لإنقاذ حياة محمد رغم محدودية الإمكانيات، حيث ساهموا بما قدموه من علاج لمحمد فى الحفاظ على حياته.





واختتم محمد عبد الرازق حديثه، قائلا إن العدالة الناجزة في مصر تقتص من الجاني، ونحن فى دولة وبلد مؤسسات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تعطى الحق لأصحابه ونحن واثقون بإذن الله فى ذلك.