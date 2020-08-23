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ثقافة

المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لاستقبال الزائرين خلال سبتمبر.. صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:29 م
المركز الثقافى الإفريقى
المركز الثقافى الإفريقى بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
يستعد المركز الثقافى الإفريقى بأسوان "متحف النيل" لإستقبال الجمهور والزائرين مرة أخرى بداية من شهر سبتمبر القادم وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بعد إغلاقه فترة بسبب جائحة كورونا .  

ومن جانبها أكدت المهندسة إيرين فايز مدير عام المركز الثقافى الأفريقى بأن إدارة المركز نفذت إجراءات إحترازية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، وتأمين دخول الزائرين من رواد ومحبى المركز الثقافى الأفريقى بدءًا من إجراءات التعقيم والتطهير لجميع أروقة المركز والقاعات والمكاتب الإدارية ودورات المياه وتوفير المعقمات والمواد المطهرة فى مختلف أرجاء المركز. 

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وقالت المهندسة إيرين فايز بأنه يضاف لذلك أعمال النظافة المستمرة لمختلف مقتنيات ومحتويات المركز، وأعمال الزراعات والاهتمام بالمظهر الجمالى والطبيعة الخضراء الساحرة التى يتميز بها المركز الثقافى الأفريقى . 

وأشارت المهندسة إيرين إلى أن تلك الإستعدادات تأتى وفقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى بإعادة فتح وتشغيل الأماكن السياحية والمتاحف اعتبارا من أول سبتمبر القادم .

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أخذت الخطوات لتحويل متحف النيل التابع لها بمحافظة أسوان إلى مركز ثقافى إفريقى ، وتم الإنتهاء من بناء مسرح روماني مكشوف كأحد مكونات المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنية لوزارة الموارد المائية والرى بصفة خاصة ولمصرنا العظيمة بصفة عامة. 
المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لاستقبال الزائرين خلال سبتمبر.. صور
المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لاستقبال الزائرين خلال سبتمبر.. صور
المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لاستقبال الزائرين خلال سبتمبر.. صور
المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لاستقبال الزائرين خلال سبتمبر.. صور
المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لاستقبال الزائرين خلال سبتمبر.. صور
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