للحفاظ على المياه .. شاهد "ري أسوان" تستكمل أعمال مشروع تبطين الترع

تستكمل الأجهزة المعنية بالإدارة العامة للموارد المائية والري بأسوان تنفيذ أعمال التأهيل لمختلف الترع الواقعة بنطاق المحافظة بهدف العمل على رفع كفاءتها وتطهيرها.
وفي هذا الإطار قام المهندس محمد علي الشروني، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان، برفقة المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري، والمهندس محمد كمال الدين حنفي مفتش الري بالإدارة المركزية، وكذا مديرى الهندسات ومديرى الأعمال ومهندسى الإدارة بزيارة ميدانية لمتابعة الأعمال بجميع مواقع المحافظة.
ووجّه المهندس محمد علي الشروني، إلى ضروره التأكيد على المناسيب والأبعاد التصميمية لقطاعات التأهيل وسلامة ومطابقة المواد والأعمال للمواصفات القياسية في التنفيذ.
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ويجري العمل حاليًا تنفيذ أعمال تأهيل الترع داخل نطاق محافظة أسوان حيث جارى تأهيل فرع ٢ أدندان العليا إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقى بإسنا، وكذا تفقد أعمال 2 لتأهيل جنابية أبو سمبل ، وأيضًا عملية تأهيل جنابيه توشكي، وعملية تأهيل منطقه أبو راسيه.
علاوة على أنه جارى بالتوازى تنفيذ عملية تأهيل منطقه إبريم، وعملية تأهيل منطقه الجنينه والشباك وهذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة للموارد المائية والري بأسوان، بالإضافة إلى عملية تأهيل فرع اعاكف بإشراف الإدارة العامة لتطوير الري.
ويأتي تنفيذ الزيارات الميدانية طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، وتزامنًا مع سياسة الدولة ووزارة الموارد المائية والرى لرفع كفاءة المجارى المائية لترشيد إستهلاك مياه الرى وسرعة وصول المياه لنهايات الترع.
وفي هذا الإطار قام المهندس محمد علي الشروني، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان، برفقة المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري، والمهندس محمد كمال الدين حنفي مفتش الري بالإدارة المركزية، وكذا مديرى الهندسات ومديرى الأعمال ومهندسى الإدارة بزيارة ميدانية لمتابعة الأعمال بجميع مواقع المحافظة.
ووجّه المهندس محمد علي الشروني، إلى ضروره التأكيد على المناسيب والأبعاد التصميمية لقطاعات التأهيل وسلامة ومطابقة المواد والأعمال للمواصفات القياسية في التنفيذ.
وأقرأ أيضًا :
رى أسوان تواصل رفع كفاءة المجارى المائية لوصول المياه لنهايات الترع.. صور
ويجري العمل حاليًا تنفيذ أعمال تأهيل الترع داخل نطاق محافظة أسوان حيث جارى تأهيل فرع ٢ أدندان العليا إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقى بإسنا، وكذا تفقد أعمال 2 لتأهيل جنابية أبو سمبل ، وأيضًا عملية تأهيل جنابيه توشكي، وعملية تأهيل منطقه أبو راسيه.
علاوة على أنه جارى بالتوازى تنفيذ عملية تأهيل منطقه إبريم، وعملية تأهيل منطقه الجنينه والشباك وهذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة للموارد المائية والري بأسوان، بالإضافة إلى عملية تأهيل فرع اعاكف بإشراف الإدارة العامة لتطوير الري.
ويأتي تنفيذ الزيارات الميدانية طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، وتزامنًا مع سياسة الدولة ووزارة الموارد المائية والرى لرفع كفاءة المجارى المائية لترشيد إستهلاك مياه الرى وسرعة وصول المياه لنهايات الترع.