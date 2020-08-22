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محافظات

الانتهاء من 50 % من خط كهرباء محطة معالجة المحاميد بأسوان

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:09 م
الانتهاء من 50 %
الانتهاء من 50 % من خط كهرباء محطة معالجة المحاميد بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الجهة المنفذة لمشروع محطة المعالجة بالمحاميد بمركز إدفو شمال أسوان تنفيذ أعمال توصيل كابل كهرباء لتغذية محطة المعالجة.

وقد تم مد كابل الكهرباء لتغذية المحطة من محطة محولات كهرباء السباعية، وتم الإنتهاء من 50 % من الأعمال الجارية بخط الكهرباء بداية من محطة محولات السباعية شرق وصولًا لمحطة المعالجة الثلاثية بطول 22 كيلو متر.

هذا فيما قامت شركة النظافة المتعاقدة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لحى غرب وجنوب مدينة أسوان بتكثيف أعمال نظافة وكنس ورفع التراكمات ، ورفع مخلفات أشجار بمنطقة أطلس وذلك بناءًا على تعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وتحت إشراف محمود بهاء نائب رئيس المدينة.

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ومن ناحية أخرى استكملت مدينة كلابشة شمال أسوان حملاتها لتجميل ورفع القمامة والمخلفات الصلبة منها حيث شملت الحملة طريق القاهرة / أسوان وبجوار محطة السكة الحديد وتم تقليم الأشجار وقص الزوائد على جانبى الطرق العامة ورفع كفاءة الحدائق.   

ويأتى تنفيذ هذه الأعمال ضمن خطة النظافة والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة، وصيانة المسطحات الخضراء، والأشجار للحرص على إظهار المدينة بأفضل صورة بتوجيهات من العميد عبدالرحمن عامر رئيس الوحده المحلية لمدينة كلابشة.
الانتهاء من 50 % من خط كهرباء محطة معالجة المحاميد بأسوان
الانتهاء من 50 % من خط كهرباء محطة معالجة المحاميد بأسوان
الانتهاء من 50 % من خط كهرباء محطة معالجة المحاميد بأسوان
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