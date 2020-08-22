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محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات التنفيذ لمشروع التأمين الصحي الشامل بتكلفة 8.5 مليار جنيه ..صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
استكمالًا لحرص المحافظة، وتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالمتابعة المستمرة والإسراع بمعدلات العمل لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى والتى تأتى تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن.

وقام الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ، يرافقه الدكتور محمد شعبان المنسق التنفيذى للمشروع والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بجولات ميدانية بمراكز ومدن نصر النوبة وكوم أمبو وأبوسمبل السياحية.

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وشملت الجولات الميدانية 17 وحدة صحية ومستشفي من إجمالى 112 وحدة صحية، إضافةً إلى 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل حيث تمت متابعة معدلات التنفيذ الإنشائية، ونسب التسجيل والتى وصلت إلى 40% سواء للأسر أو الأفراد.

وأكد الدكتور أحمد شعبان، أن هناك تنسيقا كاملا بين الدكتورة هالة وزيرة الصحة والسكان ومحافظ أسوان للتغلب على أى تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة تمهيدًا للتشغيل التجريبي وضمان انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل.

وأوضح أحمد شعبان، أنه جارٍ العمل على قدم وساق حيث تبلغ تكلفة أعمال تطوير البنية التحتية للوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة بلغت 2,5 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة أعمال التطوير بالمستشفيات نحو 2 مليار جنيه، فيما تم تخصيص 4 مليارات جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية.
محافظ أسوان يتابع معدلات التنفيذ لمشروع التأمين الصحي الشامل بتكلفة 8.5 مليار جنيه ..صور
محافظ أسوان يتابع معدلات التنفيذ لمشروع التأمين الصحي الشامل بتكلفة 8.5 مليار جنيه ..صور
محافظ أسوان يتابع معدلات التنفيذ لمشروع التأمين الصحي الشامل بتكلفة 8.5 مليار جنيه ..صور
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