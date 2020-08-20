استعدادا لافتتاحه.. تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بالمركز الثقافي الأفريقي بأسوان ..شاهد

يستعد المركز الثقافى الأفريقى "متحف النيل سابقًا" بأسوان لاستقبال زواره من جديد بعد الموافقة على إعادة فتح أبوابه أمام الجمهور مرة أخرى بداية من الأسبوع القادم ، بعد إغلاقه فترة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ومن جانبها قالت المهندسة إيرين فايز مدير عام المركز الثقافى الأفريقى بأسوان إن المركز واصل استعداداته لاستقبال الزوار من خلال الإلتزام بإجراءات التطهير والتعقيم للمركز وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وتعليمات المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان .





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وأضافت مدير عام المركز الثقافى الأفريقى بأسوان بأنه تم تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لمختلف أروقة المركز الثقافى الأفريقى وقاعاته المختلفة والمكاتب الإدارية استعدادًا لاستئناف استقبال الزائرين وعودة العمل بالمركز الثقافى الأفريقى من بداية الأسبوع القادم، هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد .





وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أخذت الخطوات لتحويل متحف النيل التابع لها بمحافظة أسوان إلى مركز ثقافى إفريقى ، وتم الإنتهاء من بناء مسرح روماني مكشوف كأحد مكونات المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنية لوزارة الموارد المائية والرى بصفة خاصة ولمصرنا العظيمة بصفة عامة.



