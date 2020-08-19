شاهد.. كيف تصرفت وزارة الصحة لإنقاذ طفل العجانة

غادر الطفل الأسوانى محمد مصطفى شحات مصطفى، 15 سنة مستشفى أسوان الجامعى مساء اليوم، متوجهًا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وذلك عقب إصابته بشلل رباعى نتيجة قيام زميله العامل بأحد المخابز بوضعه داخل عجانة المخبز وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد ، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نقل الطفل، اليوم الأربعاء، من مستشفى أسوان الجامعى، بمحافظة أسوان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بالقاهرة.









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وقال إنه تم التنسيق مع كل من وزير الطيران المدني، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لنقل الطفل عن طريق الإسعاف الطائر، بواسطة فريق من هيئة الإسعاف المصرية تحت إشراف وبمرافقة الدكتور أحمد العزب، مدير الإسعاف الجوى.









وأضاف "مجاهد" أن الطفل يبلغ من العمر 15 عامًا، وكان قد تعرض لحادث إلقاء بعجانة الفرن الذي يعمل به بمحافظة أسوان، وتبين أنه يعاني من خلع في الفقرات العنقية وإصابة بالغة بالحبل الشوكي، أدى إلى شلل رباعي.







