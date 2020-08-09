بتكلفة 4.6 ملايين جنيه .. متحف النيل الوثائقى يتحول إلى مركز ثقافي إفريقي متميز.. صور

رصدت كاميرا صدى البلد ما يجرى حاليًا داخل أروقة متحف النيل الوثائقى من تنفيذ مشروع التطوير بواسطة وزارة الموارد المائية والرى لتحويله إلى مركز ثقافى إفريقى متميز، من خلال إقامة عدة منشآت مختلفة منها المسرح الرومانى المكشوف .





وتستمر الجهود ليكون المتحف واجهة حضارية تعكس الثقافة الأفريقية المميزة حيث تم تحديث أساليب الأضاءة وإستخدام الطاقة المتجددة ، كما تم تنفيذ محطة توليد الطاقة الشمسية أعلى مبنى المركز الثقافى الإفريقى بقدرة ٢٠٠ كيلو وات لخدمة المركز الثقافى والمنشآت التابعه له .





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ومن جانبها قالت المهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان بأن المركز الثقافى الإفريقى سيظل فى تطوير مستمر بناءًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبدعم وإشراف المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان لكى يظهر المركز دائمًا بصورة لائقة ومميزة .





كما قدمت المهندسة إيرين فايز الشكر والتقدير للإدارة المركزية للشئون الكهربائيه والميكانيكية بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان وخاصة الإدارة العامة للشئون الكهربائية التى نفذت تحديث أساليب الإضاءة لتعمل بالطاقة الشمسية بالمركز فى وقت قياسى .





وبالتوازى مع ذلك تم تنفيذ عملية تطوير الطرق حول المسرح المكشوف بإمتداد حتى الملعب الخماسى وصولًا الجراج الرئيسى بطول ما يقرب من 1.100 كم .





وفى نفس الإتجاه وتنفيذًا لتوجيهات وزير الرى وتعليمات المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، وبإشراف المهندسة إيرين فايز تستمر عمليات التطهير والتعقيم المشددة لمختلف أروقة المركز الثقافى الإفريقى وقاعاته المختلفة والمكاتب الإدارية من أجل إتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد ، والحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين بالمتحف مع التشديد على إتباع كافة الإجراءات اللازمة للوقاية بصفة يومية.





وكان قد تم الانتهاء من بناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنيه لوزارة الرى، وتم عمل التصميم المعمارى والإستشارى للمسرح المكشوف، وأيضًا أعمال الكهرباء والإنارة حيث يتسع هذا المسرح لنحو 2500 شخص ويقع على مساحة 1500 م2 تشمل المسرح ومنطقة اللاندسكيب المحيطة بها وذلك بتكلفة 4,6 ملايين جنيه.





ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالى للخزان ونهر النيل، وتم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية تم تنفيذها على أعلى معايير تصميمية تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان .





وكانت بعض سفارات الدول الإفريقية مثل دول السودان ، وجنوب السودان ، وكينيا ، وأوغندا ، والمغرب ، والكاميرون ، وليسوتو ، وموزمبيق ، وأثيوبيا قد قامت بإهداء المركز ببعض المقتنيات التى تمثل تراثها .



