أسوان تستعد لـ ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ .. رفع درجة الاستعداد فى أجهزة المحافظة .. ومرور ميداني للتأكد من جاهزية جميع اللجان.. صور

تركيب بوابات للتعقيم أمام اللجان

توفير وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات

غرف عمليات رئيسية بالمحافظة وفرعية بالمراكز والمدن









لا صوت يعلو فوق صوت الإستعداد الكامل والجيد لانطلاق الماراثون الأول لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020، المقرر أن تجرى خلال يومى الثلاثاء والاربعاء القادمين 11، و 12 أغسطس الجارى حيث يتكاتف الجميع من الأجهزة المعنية والمختصة لإخراج هذا العرس الديمقراطى فى ثوب مشرف وراق.









وفى السطور التالية يستعرض " صدى البلد " اللمسات النهائية التى تم وضعها لانطلاق هذا الماراثون.





وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام لجنة برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ من أجل المرور الميدانى على مقرات اللجان رافقه رؤساء المراكز والمدن ومديرى الجهات التنفيذية التابعة لها هذه اللجان بإجمالى 255 لجنة فرعية و 8 لجان عامة .





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وشدد اللواء أشرف عطية على إستكمال كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان مع تعقيمها وتطهيرها أكثر من مرة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مطمئنًا الناخبين بأنه تم توفير المناخ الملائم للإدلاء بأصواتهم فى سهولة تامة، حيث روعى وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الإحتياجات الخاصة .





وكلف محافظ أسوان لجان المرور الميدانى بالتأكد من أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان ، بجانب رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى وهو الذى سيساهم فى إخراج هذا العرس الديمقراطى بالشكل المشرف والراقى .





ووجه المحافظ الدعوة لأهالى المحافظة إلى النزول للمشاركة الإيجابية فى هذا الإستحقاق الدستورى الهام بالإدلاء بأصواتهم لإختيار المرشح الذى سيمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة فى مجلس الشيوخ .





وشدد اللواء أشرف عطية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطى حقيقى من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان .





ولفت المحافظ إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بتطهير وتعقيم اللجان ، مع تركيب بوابات للتعقيم أمامها ، علاوة على توفير المطهرات والصابون ، والالتزام بارتداء الكمامات ، فضلًا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة ، وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن .





وأكد محافظ أسوان على إعداد غرف العمليات سواء الرئيسية بالمحافظة أو الفرعية بالمراكز والمدن لتكون جاهزة لفتحها من أجل متابعة سير العملية الإنتخابية والتعامل الفورى مع أى معوقات يمكن أن تؤثر على انتظامها ، وهو الذى سيتوازى مع رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات وهيئة الإسعاف ، فيما سيتم تجهيز المولدات الكهربائية الاحتياطية لتشغيلها فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى ، موجهًا المسئولين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى قبل إنطلاق الإنتخابات للتأكد من جاهزية جميع مقار اللجان وتلافى أى ملاحظات سلبية لإنجاح سير العملية الإنتخابية على الوجه الأكمل .





وتفقدت لجنة من الوحدة المحلية لمركز كوم أمبو أعمال تجهيز المقرات الإنتخابية حيث قام أحمد تاج الدين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز كوم امبو، بالمرور على المقرات الانتخابية بدائرة الوحدة المحلية لقرية الكاجوج ، وتم تجهيز المقرات لتكون على أتم الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ .





وتم المرور على جميع المقرات الانتخابية بدائرة الوحدة المحلية لقرى المنشية ، والمرور على المقرات الانتخابية بدائرة الوحدة المحلية لقرية العباسية .





وتفقدت اليوم لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعمال تجهيز المقرات الإنتخابية بغرب أسوان حيث قام عمرو عوض رئيس قرية غرب أسوان بالتواصل مع مدير مدارس المقرات الانتخابية والوقوف على المشاكل التى بها ، وتم حل مشاكلها وجارى حل الباقة سواء من ناحية النظافة والكهرباء والتواصل مع باقى للقطاعات سواء شبكات الكهرباء أو المياه ، وتفادى أى معوقات تعيق العملية الانتخابية تحت إشراف قاسم معتصم نائب رئيس المركز لشئون القرى.







