خروج 11 حالة جديدة من مستشفى أسوان للعزل بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد

شهدت مستشفى أسوان التخصصى المخصصة للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة اليوم تعافى 11 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) .





وعقب تماثلهم للشفاء الكامل تم خروج الحالات التى تعافت من فيروس كورونا من مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية.





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وجاءت أسماء المتعافين من الفيروس كالتالى " سعاد. ح. ع'، و 'على.م. أ'، حمد أحمد حسين، و'عبدالوارث. م. ت'، و'' أيمن. ع. م'، و' بدرية. أ. س'، و' فايزه. س. ا'، و' طايع. م. ط'، و' نجاة. أ. ر'، و' مصطفي. ع. ح'، و' توفيق. ح. ت'، و' عبده. أ. ع ".





ويواصل باقى المصابين برنامجهم العلاجى داخل مستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي بمنطقة الصداقة الجديدة.



