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محافظات

خروج 11 حالة جديدة من مستشفى أسوان للعزل بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:30 م
مستشفى اسوان
مستشفى اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
شهدت مستشفى أسوان التخصصى المخصصة للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة اليوم تعافى 11 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) .

وعقب تماثلهم للشفاء الكامل تم خروج الحالات التى تعافت من فيروس كورونا من مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية.

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وجاءت أسماء المتعافين من الفيروس كالتالى " سعاد. ح. ع'، و 'على.م. أ'، حمد أحمد حسين، و'عبدالوارث. م. ت'، و'' أيمن. ع. م'، و' بدرية. أ. س'، و' فايزه. س. ا'، و' طايع. م. ط'، و' نجاة. أ. ر'، و' مصطفي. ع. ح'، و' توفيق. ح. ت'، و' عبده. أ. ع ".

 ويواصل باقى المصابين برنامجهم العلاجى داخل مستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي بمنطقة الصداقة الجديدة.

وقدمت إدارة المستشفى خالص الشكر والتقدير لمجهودات الفريق الطبى بمستشفى أسوان التخصصى للعزل الصحى والخدمات الطبية المميزة التي يقدمونها للمصابين. 
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