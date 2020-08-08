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محافظات

إصلاح الكسر بخط الطرد الرئيسى ببشارية أسوان .. صور

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:20 م
إصلاح الكسر بخط الطرد
إصلاح الكسر بخط الطرد الرئيسى ببشارية أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود رجال قسم خطوط الطرد بقطاع الصرف الصحى والذين نجحوا فى وقت قياسى بإصلاح الكسر الذى تعرض له صباح اليوم السبت خط الطرد الرئيسى بقطر 500 مللى بمنطقة البشارية وسط مدينة أسوان .

ويربط هذا الخط بين محطة سعد زغلول لرفع الصرف الصحى ومحطات المعالجة بكيما وذلك دون حدوث أى إنقطاع لمياه الشرب بهذه المنطقة والمناطق المجاورة لها .

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وكانت قد تمكنت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان  من إصلاح الكسر ، وتم شفط المياه وإعادة تصحيح الماسورة ، وجارى تمهيد الطريق وإعادة الشئ لأصله .

وقد تم تنفيذ هذه الأعمال تحت إشراف العميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة أسوان وبالتنسيق بين حى شرق المدينة برئاسة شريف فكرى وشركة مياه الشرب والصرف  .

هذا فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان الأعمال اليومية لتحسين مستوى النظافة حيث نفذت الوحدة المحلية من خلال فرق عمل النظافة والتجميل ، ورفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من ناحية شارع المطحن بمدينة كوم امبو .
إصلاح الكسر بخط الطرد الرئيسى ببشارية أسوان .. صور
إصلاح الكسر بخط الطرد الرئيسى ببشارية أسوان .. صور
إصلاح الكسر بخط الطرد الرئيسى ببشارية أسوان .. صور
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