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ديني

الإمام الأكبر: نرحب باتفاق جوبا للسلام ونأمل في مرحلة جديدة لنهضة السودان

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:59 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
رحب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام في جوبا، الذي تم توقيعه بين الأشقاء السودانيين، أمس الاثنين.

وكتب فضيلة الإمام الأكبر في تدوينة له عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: «نرحِّب باتفاق السلام بين الأشقاء السودانيين، وندعو الله أن يكون بدايةً لمرحلةٍ جديدةٍ تُسهمُ في نهضة هذا البلد العربي الأصيل، وأن يرزقهم المولى عزَّ وجلَّ البصيرةَ، ويُلهمهم الحكمةَ، ويُسخِّرهم لخدمة شعبهم».

وكان الاتفاق قد وقع في جوبا عاصمة جنوب السودان، أمس الاثنين، بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان جناح مني مناوي، بحضور كل من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، عبد الفتاح البرهان وعبدالله حمدوك، وعالج الاتفاق قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية.
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