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توك شو

استشاري مخ وأعصاب: شريحة إيلون ماسك قد تصيب مستخدمها بالشلل النصفي.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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قسم التوك شو

قال الدكتور سمير الملا، استشاري المخ والأعصاب، إن شريحة إيلون ماسك عبارة عن شريحة مثل نظيرتها الخاصة بالتليفون المحمول، تستقبل وترسل إشارات إلى المخ، تعمل على تغيير الواقع الموجود بالمخ.


وأكد سمير الملا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذه الشريحة قد تصيب الشخص بالشلل النصفي، لأنها تعمل على تغيير كل وظائف المخ، بالرغم من أن وظائف المخ توزع على فصوص معينة من المخ، وأيضًا تستخدم عند وجود جلطة بالمخ التي تعمل على توقف الخلايا المخية، لعدم وصول نسبة كافية من الأكسجين، تعمل على علاج تلك المشاكل.


وأوضح استشاري المخ والأعصاب، أن أول من استخدم هذه الشريحة هو الجيش الأمريكي عند الحرب وافتقادهم أولادهم، موضحًا أنها لم تستخدم إطلاقا مرة أخرى، نظرًا لوجود وسائل أخرى متقدمة للتعرف على المكان.


وأشار "الملا" إلى أنه عندما تضع هذه الشريحة في مكان آخر غير الخاص بها، لا تعمل تلك الشريحة، مشيرًا إلى أهميتها في علاج أمراض ميؤوس من التدخل الجراحي فيها والأدوية، منوها إلى عدم تشجيعه لفكرة الشريحة، نظرًا إلى أنها بعيدة المدى وصعوبة تحكم أي شخص بها، حتى أنها تعمل على تغيير مسار تفكير الإنسان، وهذا يكون من المستحيل، نظرًا لأن الخلية تموت وتفقد كل وظائفها. 


وأوضح أنه من الصعب محاولة أي شخص التحكم في مخ أي شخص آخر إلا بطريقة إيثارية وليس لتحسين حالته. 

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