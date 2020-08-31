خبير تكنولوجيا يشرح ببساطة اختراع إيلون ماسك "شريحة المخ".. فيديو

وأوضح إسكندر خلال حواره مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"إن اختراع إيلون ماسك عبارة عن شريحة، لقرأة كهرباء المخ من 1024 مكان فى وقت واحد، لافتا إلى أنه حسب حديثه أن الإنسان الآلى هو الذى يتخصص بتركيب الشريحة داخل المخ.





وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات: سمك الشريحة 8 ملي لتصبح مثل سمك جمجمة الرأس، ويتم شحنها ليلا عند النوم.





وكشف شريف اسكندر أنه حسب تصريحات إيلون ماسك، فإن اذا تمكن من قراءة مؤشرات المخ عن طريق الشريحة يمكن علاج الأمراض التى يمكن علاجها فقط.





Neuralink من جانبها كشفت شركة، المتخصصة فى علوم الأعصاب عن زراعة رقاقة كمبيوتر بحجم العملة المعدنية في دماغ خنزير، والتي تعد خطوة متقدمة في خطة الشركة الناشئة لعلاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان، وذلك استكمالا لخطتها لتطوير نوع متطور من الرقاقات الذكية لزراعتها في أدمغة الأشخاص.

ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، تهدف نيورالينك التي أسسها الملياردير الأميركي " إيلون ماسك "، 2016 ومقرها سان فرانسيسكو، إلى علاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان مثل الزهايمر والخرف وإصابات الحبل الشوكي، من خلال زراعة رقاقة ذكية عصبية مدعومة بتقنية البلوتوث بأدمغة الأشخاص يمكنه توصيل العقول البشرية مباشرة بأجهزة الكمبيوتر.



