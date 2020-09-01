بعد افتتاح مكتب توثيق مدينة نصر.. الخدمة ستقدم خلال 10 دقائق.. فيديو

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات لشئون الميكنة والتحول الرقمي، إنه يتم التحول الرقمي بالتعاون مع القطاع الخاص لتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.





وأضاف الدكتور خالد العطار، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أن مكتب التوثيق المميز بمدينة نصر يقدم الخدمات إلكترونيًا مما جعل فترة انتظار المواطنين أقل، مشيرًا إلى أن الخدمة المقدمة تتم فى فترة 10 دقائق كحد أقصى.





وتابع أن التعاملات فى الشهر العقارى المطور أصبحت تتم فى مكان واحد من خلال المركز الذي تم افتتاحه من قبل وزيرا العدل والاتصالات.





وأوضح أن التجربة جيدة ونعمل على نشرها فى باقي مكاتب التوثيق فى مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.



