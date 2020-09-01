محافظ الفيوم يشدد على التقدم للتصالح في مخالفات البناء قبل نهاية سبتمبر| صور

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إن الفرصة لا تزال قائمة أمام المواطنين للتقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى يوم ٣٠ من شهر سبتمبر الجاري، مشيرًا انه بعد ذلك سيتم تنفيذ القانون على المخالفين وإزالة التعديات ورفع كافة المخالفات بشكل فوري.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع مسئولي مديرية الزراعة ورؤساء الجمعيات الزراعية، ومدير الإدارة الزراعية بالفيوم، ومدير حماية الأراضي، ورؤساء الوحدات المحلية بمركز إطسا، للوقوف على آخر المستجدات بشأن التصالح في مخالفات البناء، وحجم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والإجراءات التى تم اتخاذها حيال المتعدين، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

















أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض حجم التعديات على الآراضى الزراعية وأملاك الدولة، والحالات التى تم إزالتها والحالات المتبقية، وعدد المتقدمين للتصالح بشأن مخالفات البناء وآخر الإجراءات التى تم اتخاذها بهذا الشأن، ووضع الآليات الملائمة واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قانون التصالح، لاسترداد حق الشعب، وإزالة كافة التعديات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح، أو التى لم تستكمل الإجراءات خلال الفترة الزمنية المقررة لذلك، من خلال التنسيق بين مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية.









وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم شدد على سرعة إنهاء إجراءات التصالح بمخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، وتنفيذ الإزالات بشكل كامل تجاه التعديات المخالفة، التى لم يتقدم مالكيها للتصالح أو التقنين، مع إحالة المتخاذلين والمتسترين على تلك المخالفات من المسئولين إلى النيابة العسكرية، مؤكدًا على كافة مسئولي الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية بالتنسيق فيما بينهم بتحديد وحصر عدد المخالفات التى تمت إزالتها، وبيان تفصيلي بأعداد المخالفات التى لم تتم إزالتها، وإعداد بيان بذلك من قبل الجمعيات الزراعية، وإفادة مدير الإدارة الزراعية بكل مركز بنسخة منه ونسخة أخرى لمدير حماية الأراضي.









وأشار محافظ الفيوم إلى أن اللجنة المنوط بها أعادة التسعير في قيمة التصالح بمخالفات البناء تعمل على قدم وساق، وسوف يتم الإعلان عن قيم التسعير الجديدة في أقرب وقت عقب انتهاء اللجنة من أعمالها، مشددًا على العمل لإنهاء ذلك الملف من خلال الفريق الواحد ومن خلال منظومة متكاملة بين مسئولي الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى بشتى أنحاء المحافظة لوضع صورة حقيقية للتعديات على أرض الواقع.