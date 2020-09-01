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أخبار العالم

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الليبي في أنقرة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:14 م
خلوصي اكار والنمروش
خلوصي اكار والنمروش
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قسم الخارجي
استقبل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، نظيره الليبي، صلاح الدين النمروش، بمراسم رسمية في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة.

وبحسب وسائل إعلام تركية، أكد أكار لنظيره، النمروش، استمرار تركيا في تقديم أنشطة التدريب والاستشارة في المجالات العسكرية والأمنية في ليبيا.

وأكد أكار أن بلاده تقف إلى جانب حكومة الوفاق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، حسب زعمه.

وكانت تقارير عسكرية إسرائيلية تحدثت عن أن تركيا تواصل نقل الأسلحة والمرتزقة إلى الأراضي الليبية، حيث وصلت اليوم طائرتان عسكريتان إلى قاعدة الوطية التركية.

وتشهد حكومة الوفاق مظاهرات حاشدة تطالب بطرد المرتزقة الأتراك والسوريين من الأراضي الليبية، واحتجاجا على سوء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

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