AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تخفيض الدراسة ليومين.. خطة الصحة لمواجهة كورونا مع عودة المدارس

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
وضعت وزارة الصحة خطة وقائية تتضمن عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامنًا مع بدء الدراسة في المدارس.


وأعلنت وزارة الصحة، أن مقومات البيئة الصحية في المدارس تبدأ بالتهوية الجيدة في المكاتب الإدارية والأماكن المغلقة مثل الفصول وذلك عن طريق فتحات النوافذ التي لا تقل عن 6/1 من مساحة الحجرة، مع منع التدخين في جميع أرجاء المدرسة، وتوفير مصدر مياه آمن مع توفير أدوات الغسيل والتطهير طبقا الاشتراطات الصحية، ومتابعة أخذ العينات الدورية من شبكة المياه.

وتضمنت الخطة تخفيض الدراسة لكل صف دراسي إلى يومين فقط مما يساعد على تخفيض الكثافة بشكل كبير، وفي حالة وجود نشاط معين يتطلب فيه تقسيم الطلاب إلى مجموعات يتم تخفيض عدد الأفراد بكل مجموعة بزيادة عدد المجموعات، مثلا بدلا من 4 مجموعات كل مجموعة 10 طلاب يمکن عمل 10 مجموعات كل مجموعة 4 طلاب.

وأكدت الخطة ضرورة توفير المدارس غرفة العزل المؤقت عند الاشتباه في إصابة أحد الطلاب أو العاملين، مع جلوس أحد المشرفين مع الطفل لحين حضور الطبيب المختص وولي الأمر واحالة الحالة للمستشفى ويراعى تطهير الأيدي وارتداء الكمامات وكذلك وضع بوسترات لرفع الوعي عند مدخل المدرسة واذاعة الإجراءات الوقائية في الاذاعة المدرسية، ويمكن إدراج مواد توعوية خلال الأنشطة المدرسية.

ووضعت الخطة القواعد الذهبية الـ 10 للوقاية من كورونا وتتمثل: في غسل اليدين جيدا بالماء والصابون والتهوية الطبيعية وعدم لمس أغراض الأخرين أو الأسطح وإستخدام الأدوات الخاصة وترك مساحة للامان بين الأفراد و التحدث بصوت معتدل، عدم المصافحة أو المعانقة أو التقبيل.

والانتظار خارج المكاتب أو الحمامات، في مسافات أمانة افضل من الانتظار في الداخل وعدم الاقتراب من مکان به تزاحم وتناول الأطعمة المفيدة والنوم فترة مناسبة لممارسة الرياضة الخفيفة المنزل واتباع آداب العطس والسعال في منديل أو بالكوع وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم الخاص به.

وحددت الخطة عدة مراحل تمثل رحلة الطالب بداية من نزوله من المنزل صباحا والذهاب للمدرسة حتى العودة ثانية للمنزل حيث أكدت أنه قبل خروج الطفل من المنزل يراعي ولي أمره غسل يدي ابنه أو ابنته بالماء و الصابون، و وضع الكمامة العادية على وجه الطالب، مع إعطاء الطفل الأكل والشرب الخاص به، وعند صعود الحافلة يجب المسح الحراري لكل طفل قبل استلامه من ولي الأمر ويراعى عدم التزاحم في الصعود وفي حالة ظهور أي أعراض لدى الطفل يجب عدم إرساله إلى المدرسة.

وأكدت أنه يجب تطهير الأسطح المشتركة بالحافلات المدرسية بشكل دوري مع مراعاة الجلوس بشكل آمن يراعى فية التباعد الجسدي مع مراعاة البدء بنزول المشرف المسئول ثم الطفل القريب من الباب ثم الذي يليه.

وعند الوصول الى المدرسة يجب عمل فرز حراري للتأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة للطلاب والمدرسين وفريق العمل قبل الدخول أو الخروج من المدرسة، وتخصيص بوابات لدخول وأخرى للخروج.

وأشارت الى أنه عند الوصول للفصول يجب أن بتواجد مدرس الحصة الأولى بالفصل قبل الطلاب لتنظيم عملية دخول الطلاب بشكل آمن ، مع مراعاة عدم التزاحم عند دخول الفصول.

 وحددت الخطة طريقة الجلوس في الفصل بان يجلس كل طالب في ديسك منفصل، مع مراعاة التباعد بينيم، وأثناء الحصة يجب ان يحافظ المدرس على التباعد الجسدي بينه وبين الطلاب عند تحرکه بين الطلاب، وتقسيم الطلاب على فسحتين بموعدين مختلفين ويفضل قضاء الفسحة الهواء الطلق وعند الصعود من الفسحة يتم ذلك بعمل طابور مثل طابور الصباح ومراعاة التباعد الجسدي فيه.

وقالت إنه يجب حصر الغياب بين الطلاب والعاملين بالمدرسة وفي حال وجود زيادة ملحوظة يتم ابلاغ الادارة الصحية لعمل التقصى اللازم، وحال وجود حالات مؤكدة يتم ابلاع المدرسة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملامح الأولية للعام الدراسي الجديد.. حجازي: زيادة مصروفات المدارس لن تتخطى 7%.. تقليل حضور الطلاب من 3 ابتدائى فيما فوق .. واقتراح بجعل الثانوية العامة بنظام التابلت

منع الباعة الجائلين وماسح حراري| الصحة تعلن عن خطة الدولة لعودة المدارس.. فيديو

قلق في أنحاء العالم مع عودة التلاميذ إلى المدارس.. «كوفيد 19» يهدد مشاريع العام الدراسي الجديد.. وتجدد المخاوف بظهور موجة وبائية مرعبة

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد

بعد عبد الله السعيد.. الشناوي مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك وبيراميدز

بعد الجنازة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

كل أوسمة الشرف بالعالم ما بتكفيكي.. مايا دياب عن لقاء فيروز بالرئيس الفرنسي

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

"لقينا بيشوي ومنة عبدالعزيز عريانين".. قبل الجلسة | ماذا حدث في فندق الهرم

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

قانون التأمينات الجديد.. صرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر.. تفاصيل

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

بعد الجنازة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقرير مفصل عن تويوتا ياريس toyota yaris الجديدة .. صور

مرض جيني يصيب الدم ويسبب تأخر البلوغ.. تفاصيل

إطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد