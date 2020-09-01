توافد 1363 طالبا على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

شهد اليوم الاول من أيام المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2020 /2021 إقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم عبر معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس حيث استقلبت ما يقرب من 1363 طالب وطالبة، فتوافد على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الحاسبات والمعلومات 486 طالب و طالبة بينما شهدت كلية الآداب تسجيل 473 طالب وطالبة رغباتهم عبر معاملها، بينما توافد على معامل كلية الهندسة 218 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد 95 طالب وطالبة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها 91 طالب وطالبة.





وكانت جامعة عين شمس قد جهزت ١٣ معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد الخطيب الأمين العام المساعد لشئون التعليم والطلاب ، الأستاذة ريهام مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.





تم تخصيص مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، و مقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg





واتخذت كافة مقرات التنسيق الالكتروني بالجامعة كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان حسن سير اعمال التنسيق كما تم تخصيص فرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة للطلاب وأسرهم